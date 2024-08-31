Новые дома после паводков получили более 100 семей в Актюбинской области

30 августа в Кобдинском районе Актюбинской области 117 семей, пострадавших от паводков, получили ключи от новых домов. В селе Кобда построено 100 домов, еще 17 — в селе Жарык, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.

Дома площадью 80 квадратных метров оснащены современными удобствами, включая санузел и котельные для автономного отопления.

Фото: акимат Актюбинской области

Вручил ключи новоселам аким Актюбинской области Асхат Шахаров.

— Мы благодарны неравнодушным бизнесменам за их вклад в восстановление нашей области после стихии. Совместная работа с Фондом Булата Утемуратова по обеспечению пострадавших жильем продемонстрировала, насколько важно объединяться в трудные времена. Радость возвращающихся к нормальной жизни новоселов вдохновляет нас продолжать сотрудничество на благо региона, — отметил Асхат Шахаров.

Многие из получивших новое жилье временно проживали у родственников или снимали жилье. Мать четверых детей Жадыра Аяпбергенова, проживающая в Кобдинском районе более 30 лет, поделилась своими впечатлениями.

— Во время паводков вода в доме поднялась до 20 сантиметров, и мы потеряли все в один момент. Благодаря поддержке меценатов и государства, у нас появился новый дом, новая надежда. Мы очень благодарны за эту помощь. Дом нам понравился, мы уже приезжали ранее, наблюдали за процессом строительства. В нем есть все для комфортного проживания, включая отопление и санузлы, — сказала она.

Фото: акимат Актюбинской области

Директор Фонда Марат Айтмагамбетов подчеркнул важность поддержки пострадавших семей.

— Потеря крыши над головой — это тяжелое испытание для любого человека. Наша задача заключалась не только в том, чтобы своевременно построить комфортные и качественные дома, но и помочь людям вернуться к нормальной жизни, восстановить уверенность в будущем, — сказал он.

По его словам, в ближайшие дни Фонд вручит ключи еще от 30 домов, что позволит полностью завершить масштабный проект по обеспечению жильем более 400 семей в Актюбинской области. Ранее жителям региона были переданы 106 квартир в городе Актобе и 162 дома в различных районах области.

В общей сложности группа компаний Булата Утемуратова выделила порядка 12,5 млрд тенге на помощь пострадавшим от паводков в Казахстане, из которых более 10 млрд тенге предоставлено благотворительным фондом, а компании «Кар-Тел» и RG Gold внесли по 1 млрд тенге каждая.

Фото: акимат Актюбинской области