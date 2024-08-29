Аграрии Акмолинской области приступили к уборке урожая. В регионе, производящем четверть выращиваемой в Казахстане пшеницы, планируют собрать рекордный урожай, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в областном акимате, только за первый день уборочной страды собрана пшеница на 41 тысяче гектаров полей.

По предварительным данным сельхозтоваропроизводителей, валовый сбор зерна составит 5,2 млн тонн при средней урожайности 11,2 ц/га. В ТОО «Шуйское» Атбасарского района этот показатель составляет 25 центнеров с гектара.

Всего в области предстоит провести уборку на площади 5,4 млн га, из которых зерновых составляет 4,7 млн га.

Примут урожай 65 лицензированных хлебоприемных предприятий с общей вместимостью более 4 млн тонн и располагаемые сельхозпроизводителями зернохранилища на 2,8 млн тонн.

— На проведение уборочных работ выделено 83 тысячи тонн гарантированного объема дизельного топлива. Большая работа проведена и по подготовке сельскохозяйственной техники. Для проведения сельскохозяйственных работ, аграриями обновлен машинно-тракторный парк, с начала года приобретено 873 единицы сельхозтехники на сумму 31 млрд тенге. В уборке урожая задействовано порядка девяти тысяч единиц зерноуборочной техники, более половина которых современные высокопроизводительные комбайны, — сообщили в акимате.

Недавно на совещании с участием всех фермеров региона аким Акмолинской области Марат Ахметжанов отметил, что от качественного проведения уборки урожая напрямую зависит обеспечение населения главным богатством в полной мере.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области не могут собрать урожай из-за частых дождей.