Пополняем запасы зерна в регионах для удешевления хлеба – Серик Жумангарин

Вице-премьер Серик Жумангарин, депутат Мажилиса Парламента Айдарбек Ходжаназаров 27 августа в рамках рабочей поездки в область Абай вместе с акимом региона Нурланом Уранхаевым посетили основные сельскохозяйственные предприятия региона, передает агентство Kazinform.

Общая площадь посевов Абайской области составляет 750 тысяч гектар. Из них зерно и зернобобовые — 299 тысяч гектар, кормовые культуры — 143,5 тысячи гектар, масличные — 295,8 тысячи гектар, остальное — картофель, овощи и бахчевые.

Восточно-Казахстанский мукомольно-комбикормовый комбинат работает с 1929 года, занимается производством муки, макарон, комбикормов. Суточные объемы продаж муки составляют 350 тонн, макарон — 19,5 тонн, комбикормов — 200 тонн. Элеватор комбината вмещает 130 тысяч тонн зерновых и в настоящее время почти все емкости свободны. По словам директора предприятия, у многих крестьянских хозяйств и фермеров есть свои склады и сушилки для хранения зерна. Тогда как в советские годы элеватор мукомольного комбината всегда служил местом хранения зерна северных областей Казахстана, где его перемалывали и отправляли далее.