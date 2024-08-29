Пополняем запасы зерна в регионах для удешевления хлеба – Серик Жумангарин
Вице-премьер Серик Жумангарин, депутат Мажилиса Парламента Айдарбек Ходжаназаров 27 августа в рамках рабочей поездки в область Абай вместе с акимом региона Нурланом Уранхаевым посетили основные сельскохозяйственные предприятия региона, передает агентство Kazinform.
Общая площадь посевов Абайской области составляет 750 тысяч гектар. Из них зерно и зернобобовые — 299 тысяч гектар, кормовые культуры — 143,5 тысячи гектар, масличные — 295,8 тысячи гектар, остальное — картофель, овощи и бахчевые.
Восточно-Казахстанский мукомольно-комбикормовый комбинат работает с 1929 года, занимается производством муки, макарон, комбикормов. Суточные объемы продаж муки составляют 350 тонн, макарон — 19,5 тонн, комбикормов — 200 тонн. Элеватор комбината вмещает 130 тысяч тонн зерновых и в настоящее время почти все емкости свободны. По словам директора предприятия, у многих крестьянских хозяйств и фермеров есть свои склады и сушилки для хранения зерна. Тогда как в советские годы элеватор мукомольного комбината всегда служил местом хранения зерна северных областей Казахстана, где его перемалывали и отправляли далее.
— На оперштабе по уборочной кампании мы как раз обсуждали возможности разгрузки элеваторов наших основных зерносеющих регионов под новый урожай. Я давал поручение Продкорпорации разработать механизм поставок зерна прошлогоднего урожая в регионы, где нужно зерно для производства социального хлеба, особенно в западные. Таким образом, мы решаем сразу две проблемы — разгружаем элеваторы северных областей и пополняем запасы зерна в других регионах для удешевления производства хлеба. И этот элеватор как раз отвечает всем требованиям, — отметил вице-премьер.