Какие изменения ждут казахстанских школьников 1 сентября

1 сентября казахстанских школьников ждет очередной учебный год, полный нововведений как в учебном плане, так и в организационном. Редакция Kazinform представляет обзор изменений.

Меры по защите от травли

В первую очередь в учебной программе казахстанских школьников можно выделить новые антибуллинговые меры — «Уроки безопасности». Во время классного часа в течение 10-15 минут, детям объяснят, как и в каких случаях стоит обращаться в полицию, экстренные службы или по телефонам доверия. Научат правилам личной безопасности во дворе, дома и в школе. Начиная с 8 класса школьников будут предупреждать об уголовной ответственности за совершение преступлений, и как не стать их участником. Это пилотный проект, разработанный финскими исследователями программы KiVа, направленной для защиты детей от травли. Параллельно с ним будет проходить акция «ДосболLIKE» — серия мероприятий, призванных улучшить социально-эмоциональный климат казахстанских школ.

В каждом регионе Казахстана заработали Центры психологической поддержки детей. Туда могут обратиться дети и их родители за психологической, медицинской, юридической и социальной помощью. Главная задача внедрения этих центров — профилактика суицидов.

Международные олимпиады

Среди изменений в режиме учебы школьников стоит выделить олимпиады. Участников международных соревнований по общеобразовательным предметам теперь будут забирать на сборы длительностью от 12 до 30 календарных дней. В Министерстве просвещения посчитали, что за это время ученики смогут полностью охватить темы вопросов, особенно не включенных в школьную программу. Также подобные соревнования позволят выявлять одаренных детей.

Новый формат среза знаний

Опробованный в конце прошлого учебного года формат мониторинга образовательных достижений, обучающихся (МОДО) снова ожидает учеников 4 и 9 классов. Для последних, он пройдет в формате электронного тестирования на языке обучения по трем направлениям — читательская грамотность, математическая грамотность и естественнонаучная грамотность.

Отметим, что МОДО проводится на основе соглашения Исследовательским центром экспертизы и сертификации RCEC в Нидерландах. В Казахстане учитывают их рекомендации и другие международные практики. Поэтому он проводится на языке обучения — чтобы оценить учеников без помех из-за различий в уровне владения языком.

Экзамены при поступлении

Казахстанским родителям больше не придется волноваться из-за экзаменов при поступлении их детей в первый класс гимназий или лицеев. Именно этот барьер был полностью отменен. А вот школьникам, которые поступают в классы с углубленным изучением казахского языка придется сложнее, чем их предшественникам. Это тестирование будет включать в себя 85 вопросов, из которых 40 придутся на казахский язык и литературу.

Всего вступительные экзамены будут проходить в следующем формате:

В 5 класс — включает 40 вопросов по предметам: математика и логика — 30 вопросов; грамотность чтения — 10 вопросов. В 6 класс включает 60 вопросов по предметам: математика и логика — 35 вопросов; грамотность чтения — 15 вопросов; история Казахстана — 10 вопросов. В 7 класс включает 75 вопросов по предметам: математика и логика — 55 вопросов; грамотность чтения — 10 вопросов; история Казахстана — 10 вопросов. В 8 класс включает 85 вопросов по предметам (для школ с углубленным изучением казахского языка и литературы): математика и логика — 30 вопросов; грамотность чтения — 15 вопросов; казахский язык и литература — 40 вопросов. В 10 класс включает 95 вопросов по предметам: математика и логика — 60 вопросов; грамотность чтения — 10 вопросов; история Казахстана — 25 вопросов.

Время, отведенное на тестирование в 5 классе составит 60 минут, в 6 классе — 90 минут, в 7 классе — 120 минут, в 8 классе — 150 минут, в 10 классе 24 — 180 минут.

Без «Самопознания»

Предмет «Самопознание» окончательно исключили из школьной программы. Его годовая нагрузка составляла 135 часов. Также сократили часы других предметов начальных классов в пользу «Изобразительного искусства» и «Трудового обучения». Вот как они распределены:

Естествознание — 169 часа вместо 203 часов; Технология и искусство — 371 часа вместо 337 часов; Художественный труд — 34 часа вместо 68 часов; Трудовое обучение — 101 час вместо 67 часов; Изобразительное искусство — 10 часов вместо 67 часов.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Вечерняя школа

Отметим также, что учебный год в вечерней школе теперь продолжается с 1 сентября по 25 мая. Ранее он был определен с 1 сентября по 31 мая. И продолжительность учебного года составляла 36 недель, при заочной форме — 38 недель.

Тем временем в Министерстве просвещения РК определили сроки начала и завершения 2024-2025 учебного года, а также сроков проведения итоговых экзаменов в школах.

Так, новый учебный год начнется 1 сентября 2024 года и завершится 25 мая 2025 года.

Продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года в 1-11 (12) классах:

1 четверть — 8 учебных недель, осенние каникулы — 7 календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно);

2 четверть — 8 учебных недель, зимние каникулы — 10 календарных дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);

3 четверть — 10 учебных недель, весенние каникулы — 11 календарных дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно);

в 1 классах дополнительные каникулы — 7 календарных дней (с 10 по 16 февраля 2025 года включительно);

4 четверть — 8 учебных недель.

Сроки итоговых экзаменов и проведения итоговой аттестации для обучающихся 9 (10) и 11 (12) классов подробнее указаны здесь.