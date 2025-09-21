Съезд лидеров мировых и традиционных религий, триумф боксеров и концерт Backstreet Boys — обзор недели в Казахстане

Президент

17-18 сентября в столице Казахстана Астане состоялся VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Председательствовал на этом масштабном международном мероприятии Глава государства.

В первый день, 17 сентября, под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось пленарное заседание.

В форуме приняли участие более 100 делегаций из 60 стран, среди которых — духовные лидеры крупнейших конфессий, представители международных организаций, эксперты, политологи и общественные деятели.

Затем Глава государства встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, прибывшим в Астану для участия в Съезде, и наградил его орденом «Алтын Қыран» за вклад в укрепление духовных связей между двумя народами и в знак особого уважения.

Открыв работу VIII Съезда, Президент РК выступил с приветственной речью и заявил о важности сохранения межрелигиозной, межнациональной толерантности и взаимного уважения. А также поднял проблему климатических изменений в мире и о рисках ядерных конфликтов в мире.

Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании заявил, что Секретариат разработал и уже приступил к реализации Концепции развития Съезда до 2033 года. Он так же отметил важность расширения роли духовной дипломатии на международном уровне, предложил создать «заповедь» для алгоритмов искусственного интеллекта и указал на важность сохранения святых мест.

Надо отметить, что Папа Римский Лев XIV направил приветственное послание участникам Съезда.

В ходе заседания Съезда Касым-Жомарт Токаев вручил ряду участников форума государственные награды.

Также Глава государства провел встречи с рядом представителей религиозных организаций. Состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с представителями иудейских организаций, с Патриархом Иерусалимским Феофилом III, принял высокого представителя Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Моратиноса, провел встречу с делегацией из Китая и председателем управления мусульман Кавказа Шейх-Уль-Исламом Аллахшукюром Пашазаде, с председателем Главного управления по делам ислама и вакуфов ОАЭ Омаром Хабтуром аль-Дарей, с заместителем Верховного имама университета «Аль-Азхар» Мухаммедом Абдульрахманом Аль-Дуайни.

На второй день VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий была принята «Астанинская декларация мира — 2025».

— Несмотря на различия в вероисповедании и традициях, всех нас объединяют единые стремления и благие намерения. Ярким подтверждением тому стала Итоговая декларация Съезда, в которой нашли отражение общие идеи и предложения. Собственно, именно в этом и заключается главная суть форума. Мы стали свидетелями конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении. Самое главное — духовные лидеры продемонстрировали готовность объединять усилия во имя общих интересов, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Следующий Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в 2028 году в Астане.

В минувшую неделю Глава государства совершил поездку в Акмолинскую область.

Президент осмотрел выставку производимой в регионе аграрной продукции и провел в Зерендинском районе Акмолинской области совещание по вопросу уборочной кампании с аграриями региона, отметив, что предстоит эффективно реализовать все меры государственной поддержк. Также Глава государства поручил ускорить внедрение цифровых технологий в сельское хозяйство.

Во время рабочей поездки в Акмолинскую область Президенту представили Новый генплан Кокшетау. Он поручил построить футбольный стадион в этом городе.

Также Глава государства ознакомился с проектом формирования единого общественного пространства «Көк шалғын» в Кокшетау.

В ходе посещения центра Digital Aqmola Президенту были презентованы планы цифровой трансформации Акмолинской области, где он ознакомился с инвестиционными и социальными проектами Акмолинской области.

Помимо этого, в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область Президент осмотрел Дом шахмат в Кокшетау.

На совещании в Акмолинской области Касым-Жомарт Токаев отметил, что социальную помощь от государства должны получать именно те люди, которые остро нуждаются в этом.

18 сентября Президент принял участие в церемонии награждения победителей и призеров чемпионата мира по боксу. Касым-Жомарт Токаев поздравил членов национальной сборной Казахстана с блестящим выступлением на чемпионате мира, назвав его историческим событием для всей страны.

— Казахстан занял первое место среди 68 государств. На мировом первенстве семь раз прозвучал наш гимн, а над ареной взмывал ввысь наш бирюзовый флаг. Весь народ болел за вас. Добиться успеха среди сильнейших атлетов планеты — задача непростая. Очевидно, что эти достижения стали результатом многолетнего упорного труда и огромной самоотдачи. Наши юноши и девушки на родине бокса доказали, что являются действительно сильнейшими, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент в ходе церемонии награждения победителей и призеров чемпионата мира по боксу заявил, что в стране созданы необходимые условия для занятий спортом молодежи, большое внимание уделяется улучшению инфраструктуры.

Также Глава государства поблагодарил прославленного спортсмена Геннадия Головкина, который содействовал возвращению бокса в программу олимпийских видов спорта, и отметил государственными наградами ряд спортсменов и тренеров за высокие спортивные достижения на чемпионате мира по боксу среди мужчин и женщин (World Boxing), прошедшем в Ливерпуле.

В тот же день Глава государства принял президента Казахстанской федерации бокса Шахмурата Муталипа и министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова.

Правительство

На очередном заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова был рассмотрен Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию».

Также на заседании, обсуждая вопрос безопасности при строительстве и ремонте дорожных полотен, было предложено вернуть полицию в комиссии по приемке дорог.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха заявил, что ежегодно на дорогах страны в ДТП погибают более 2 тыс. человек, свыше 20 тыс. получают увечья. Так же он заявил, что сфера частных автоперевозок в Казахстане остается небезопасной. Поэтому МВД РК предлагает дать полиции доступ к данным агрегаторов такси. Помимо этого, он рассказал о мерах по ужесточению правил эксплуатации электросамокатов. По итогу в стране могут запретить движение данных транспортных средств по тротуарам.

Вместе с тем, в ходе заседания заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что на базе Агентства по стратегическому планированию и реформам будет создан «Центр регуляторного интеллекта». Это поможет уделить особое внимание мерам по либерализации экономики и реформированию квазигосударственного сектора.

Парламент и новые законы

Профильные комитеты Мажилиса Парламента РК рассмотрели и приняли в работу ряд законопроектов, предусматривающих ратификацию международных соглашений, а также изменения в законодательство в сфере архивного дела. Таким образом в стране предлагают госархивы наделить функцией защиты персональных данных. Вице-министр культуры и информации РК Айбек Сыдыков рассказал о ключевых нормах законопроекта, направленного на развитие архивного дела и сохранение документально-исторического наследия.

Так же депутат Мажилиса Парламента РК Сергей Пономарев обратился к Премьер-министру Олжасу Бектенову с предложением перенести проведение международного турнира «Игры будущего», намеченное на июль–август 2026 года.

На брифинге в Мажилисе председатель Агентства РК по регулированиюи развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что цифровые финансовые активы планируется разрешить использовать в качестве залога при получении кредитов.

В Мажилисе прошла презентация законопроекта «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» с сопутствующими поправками, которые коснутся ограничений господдержки банков.

Председатель АРРФР Мадина Абылкасымова, представляя законопроект в Мажилисе, заявила, что цифровой тенге официально получит статус нацвалюты в Казахстане. Также Агентство предлагает внедрить модели базовой и универсальной банковской лицензии в рамках нового закона о банках.

17 сентября 2025 года в Казахстане вступили в силу поправки в закон «О жилищных отношениях», которые устанавливают новые правила управления многоквартирными домами. .

Правительство Казахстана приняло постановление, которым внесло изменения и дополнения в «Вопросы Министерства иностранных дел Республики Казахстан», в частности к полномочиям МИД РК добавили дактилоскопическую регистрацию. Минпросвещения Казахстана наделено теперь новыми функциями, расширены функции Министерства внутренних дел.

На этой неделе Глава государства подписал Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления», в результате которого Минцифры было преобразовано в Министерство ИИ и цифрового развития.

18 сентября он подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании на космодроме „Байконур“ космического ракетного комплекса „Байтерек“ от 22 декабря 2004 года».

19 сентября подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Также на этой неделе был утвержден список должностей сотрудников органов гражданской защиты, имеющих право при перемещениях по службе на подъемное пособие, возмещение затрат за проезд на транспорте и перевозку собственного имущества.

Вступили в силу обновленные правила освидетельствования водителей на состояние опьянения.

Общество

Главной обсуждаемой новостью уходящей недели стал запрет использования излишков пенсионных на лечение зубов.

Министерство здравоохранения Казахстана подготовило поправки в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение. В частности, предусматривается исключение нормы по использованию единовременных пенсионных выплат на стоматологические услуги (протезирование зубов, имплантация) в связи с выявлением случаев нецелевого использования пенсионных накоплений.

Тем временем АФМ проводит следствие по поводу вывода 200 млрд тенге из ЕНПФ через стоматологии.

Громкие судебные разбирательства

В минувшую неделю в стране проходило несколько громких судебных процессов, вызвавших общественный резонанс, одним из которых был суд над супругами-блогерами. В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны рассматривают дело в отношении известного блогера Эльмиры Толегеновой, супруги Ерболата Жанабылова.

На заседании выступил представитель Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта Абдель Балтатеги. Он заявил, что производство по делу Толегеновой по статье 445-1 КоАП РК следует прекратить, а материалы передать в органы досудебного расследования. По его словам, в действиях блогера усматриваются признаки уголовно наказуемых деяний, предусмотренных статьей 214 УК РК («Незаконное предпринимательство») и статьей 190 УК РК («Мошенничество»).

По итогу, данные дела переквалифицированы в уголовные.

Без изменений оставили приговор экс-дипломату Сакену Мамашу, который был признан виновным по пункту 1 части 2 статьи 110 Уголовного кодекса РК (Истезания) и приговорен к шести годам лишения свободы. Кроме того, на основании статьи 49 Уголовного кодекса РК он лишен дипломатического ранга — советник первого класса. Приговор состоялся 18 июля этого года.

Еще один громкий судебный процесс — дело об убийстве менеджера нефтяной компании NCOC. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области рассмотрено дело в отношении обвиняемого в мошенничестве, изнасиловании и убийстве беременной женщины с особой жестокостью с целью сокрытия других преступлений, а также в краже и незаконном завладении автомобилем.

Подсудимый был признан виновным по всем эпизодам обвинения и приговорен к пожизненному лишению свободы.

Также судом города Атырау был вынесен приговор в отношении группы лиц, выдававших фиктивные счета-фактуры на 1,8 млрд тенге.

Тем временем, в Алмалинском районном суде Алматы продолжается допрос потерпевших по делу о мошенничестве в крупном размере в отношении Ильяса Сариева, называющего себя «Казахским Робин Гудом».

А в Талгарском районном суде Алматы продолжается слушание уголовного дела в отношении Хасана Касымбаева и еще пяти подсудимых. Процесс проходит в открытом режиме, однако для представителей СМИ установлены ограничения: журналисты следят за заседанием из соседнего кабинета с помощью видеотрансляции. В свою очередь адвокаты Хасана Касымбаева добиваются присутствия потерпевшего в зале суда.

На заседании адвокат подсудимых Айдынгали Табылдиев заявил ходатайство об отводе судьи Айнагуль Тукубаевой. Однако, после перерыва, суд отказал в его удовлетворении.

В Жамбылской области начался суд по делу попавших в рабство подростков. Первое заседание уже должно было пройти в начале недели, но его перенесли на 30 сентября.

Происшествия недели

К сожалению, уходящая неделя не обошлась без трагических новостей.

17 сентября скончался подросток, получивший травму на соревнованиях в Акмолинской области. Тело юного спортсмена доставлено в Актобе в сопровождении тренера и родственников.

Тем временем, мама погибшего во время драки после футбола в Жамбылской области школьника рассказала свою версию трагедии. После чего замакиму Жамбылской области, акимам Тараза и Шуского района были объявлены выговоры.

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев провел оперативное совещание в связи с ростом правонарушений среди подростков. Глава региона выразил обеспокоенность увеличением числа особо тяжких преступлений с участием несовершеннолетних, зафиксированных с начала нового учебного года. Он подчеркнул, что три трагических случая, произошедших всего за последние две недели, свидетельствуют о том, что предпринимаемые меры не дают ожидаемого результата.

18 сентября в социальных сетях появилась информация о том, что в одной из воинских частей Жамбылской области найден повешенным призывник. В пресс-службе Сухопутных войск Вооруженных сил РК сообщили, что 17 сентября военнослужащий срочной службы одной из частей Гвардейского гарнизона совершил суицид путем повешения.

Всю прошедшую неделю внимание многих казахстанцев, особенно алматинцев, было приковано пожару на полигоне ТБО. Как выяснилось, предприятие ранее уже штрафовали за нарушения.

Из-за пожара на полигоне пришлось временно закрыть участок дороги. А на тушение были задействованы огнеборцы из семи регионов. ЧСники советовали жителям Алматинской области ограничить выход на улицу. К вечеру 18 сентября в связи с крупным пожаром на территории мусорного полигона в городе Алатау был введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба. В итоге начавшийся в понедельник пожар удалось локализовать лишь в субботу, 20 сентября.

Помимо огня алматинцы прошли испытание и другой природной стихии.

Непрекращающийся дождь превратил улицы и дворы Алматы в огромные лужи, а арыки в центре города не справлялись с потоком воды. В социальных сетях жители делились кадрами последствий непогоды.

В акимате Алматы прокомментировали ситуацию с размывом дороги на улице Аманжол, в результате чего пострадали автомобили. Как стало известно, владельцам машин, провалившихся в яму, возместят ущерб.

В акимате Алматы так же прокомментировали ситуацию с подтоплением домов в микрорайоне Коккайнар Алатауского района после обильных дождей.

После сильных осадков в Ауэзовском районе Алматы на улицах Аманжол и Яссауи образовались просадки дорожного покрытия. Заместитель акима города Алмасхан Сматлаев выехал на места для ознакомления с ситуацией.

В итоге дорожное покрытие в Ауэзовском районе такое испытание все же не выдержало. На улице Яссауи просел новый асфальт — глубокая трещина на дороге заблокировала движение двух автобусов. В связи с этим, полиция провела проверку деятельности подрядных организаций, выполнявших ремонтные работы на дорогах. В результате был уволен замакима Бостандыкского района.

Спорт

16 сентября в аэропорту Алматы торжественно встретили казахстанских боксерш, вернувшихся с чемпионата мира, проходившего в Ливерпуле.

В этот же день в столицу Казахстана прибыли боксеры Санжар Ташкенбай и Айбек Оралбай, которые вернулись с победой с чемпионата мира.

Еще одним событием, приковавшим внимание казахстанских болельщиков стал футбольный матч между алматинским «Кайратом» и португальским «Спортингом», который состоялся 19 сентября. В первом матче финальной стадии ЛЧ «Кайрат» уступил «Спортингу» в Португалии со счетом 4:1.

Культура

Пока казахстанские болельщики футбола печалились, фанаты знаменитого бойзбэнда Backstreet Boys ликовали. Эта легендарная группа впервые выступила в Казахстане. Первыми их удалось увидеть алматинцам 19 сентября. По предварительным подсчетам, мероприятие собрало около 27 тысяч зрителей.

На следующее утро в Астане легенд мировой поп-сцены — культовую группу конца 1990-х — начала 2000-х годов Backstreet Boys встретили фанаты и сотрудники столичного аэропорта.

Концерт легендарной группы состоится сегодня на стадионе «Астана Арена». Ожидается, что в Астану приедут 12 тысяч туристов.

До выступления артисты успели посадить деревья в парке Астаны и сыграть на домбре.

Не менее значимое событие недели — старт международного музыкального проекта Silk Way Star, который состоялся 20 сентября в 20:00. Проект объединил талантливых артистов из 12 стран: Китая, Малайзии, Южной Кореи, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Монголии, Таджикистана и Туркменистана. Казахстан на сцене представляет популярный вокалист Батырхан Маликов (Alem). Зрители уже стали свидетелями уникальных дуэтов, национальных хитов и кросс-культурных коллабораций.

Славу Казахстана прославляют и другие наши артисты. Казахстанец Amre вошел в десятку лучших исполнителей конкурса «Интервидение-2025». А казахстанский диджей Imanbek номинирован на премию латиноамериканской академии искусства и науки совместно с певицей Taichu.