    07:33, 20 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Backstreet Boys прибыли в Астану

    В Астане легенд мировой поп-сцены — культовую группу конца 1990-х — начала 2000-х годов Backstreet Boys встретили фанаты и сотрудники столичного аэропорта, передает агентство Kazinform.

    Backstreet Boys прибыли в Алматы
    Кадр из видео

    Сотрудники аэропорта исполнили танец под нашумевший хит «Everybody». Видео необычной встречи опубликовал у себя Threads участник группы Backstreet Boys Ник Картер. 

    — Лучший прием ранним утром в Аэропорту Астаны. Безмерно благодарен за всю любовь, которую вы нам дарите в Казахстане, — написал он под видео. 

    Концерт легендарной группы состоится в Астане 21 сентября на стадионе «Астана Арена». 

    Концерт коллектива в Астане станет частью мирового турне. В 2025 году группа установила рекорд в Лас-Вегасе: шоу в легендарном концертном комплексе The Sphere стало самым продаваемым за всю историю площадки — более 500 000 билетов было раскуплено всего за один день.

    На концерт Backstreet Boys в Астану, по данным акимата столицы, приедут более 12 000 туристов из 45 стран, включая Германию, Польшу, Францию, Турцию, Финляндию, Литву, Эстонию, Чехию, Сербию, Грецию, Азербайджан, Россию, Узбекистан и другие.

    Организаторы вечера — компания «Астана Концерт» — объявили дресс-код Total White, который придаст вечеру атмосферу единства и стиля.

    Для удобства зрителей в этот день будут организованы специальные автобусы

    Напомним, 19 сентября концерт Backstreet Boys прошел в Алматы. 

    Туризм Новости шоу-бизнеса в мире Астана
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
