    22:55, 19 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Как проходит проходит концерт Backstreet Boys в Алматы

    На Центральном стадионе Алматы проходит концерт всемирно известной группы Backstreet Boys, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Backstreet Boys
    Фото: Kazinform

    Фанаты уже делятся первыми видео из стадиона, где тысячи зрителей поют вместе с кумирами.

    Backstreet Boys
    Фото: кадр из видео

    Сообщается, что концерт начался на час и сорок минут позже заявленного времени, но публика встретила кумиров с восторгом, подпевала любимым хитам, сделав шоу одним из самых масштабных событий года.

    Backstreet Boys
    Фото: кадр из видео

    Со сцены музыканты поздравили Алматы с днем рождения. Отметим, концерт проходит в преддверии праздника.

    Backstreet Boys
    Фото: кадр из видео
    Backstreet Boys
    Фото: кадр из видео

    Участники Backstreet Boys поблагодарили публику за теплый прием. 

    Backstreet Boys
    Фото: кадр из видео

    Днем перед концертом в Алматы участники группы Backstreet Boys посетили горнолыжный курорт «Шымбулак». Для фотосессии на Кевина Ричардсона надели казахский чапан и бөрік — яркий штрих их визита в Казахстан.

    Следующее выступление артистов состоится 21 сентября на стадионе «Астана Арена» в столице Казахстана. 

    Тем временем фанаты группы уже стекаются в Астану. В сети появилось видео, где полный самолет пассажиров из России летит специально ради концерта Backstreet Boys. 

    Ранее в акимате рассказали, как идет подготовка к концерту в Алматы.

    Также сообщалось, что приезд артистов обойдется организаторам в сумму от 1 до 3 млн долларов. Цена билетов составляла от 40 до 160 тысяч тенге, отдельный сектор продавался за 200 тысяч.

    Ранее в соцсетях появилось видео теплой встречи солистов культовой группы конца 1990-х — начала 2000-х годов в аэропорту Алматы. Музыкантам подарили тюбетейки и шоколад «Казахстан». 

    Ожидается, что на концерт группы в Астану приедут 12 тысяч туристов.

    День города Современная культура Музыка Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
