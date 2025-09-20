Как проходит проходит концерт Backstreet Boys в Алматы

Фанаты уже делятся первыми видео из стадиона, где тысячи зрителей поют вместе с кумирами.

Фото: кадр из видео

Сообщается, что концерт начался на час и сорок минут позже заявленного времени, но публика встретила кумиров с восторгом, подпевала любимым хитам, сделав шоу одним из самых масштабных событий года.

Фото: кадр из видео

Со сцены музыканты поздравили Алматы с днем рождения. Отметим, концерт проходит в преддверии праздника.

Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

Участники Backstreet Boys поблагодарили публику за теплый прием.

Фото: кадр из видео

Днем перед концертом в Алматы участники группы Backstreet Boys посетили горнолыжный курорт «Шымбулак». Для фотосессии на Кевина Ричардсона надели казахский чапан и бөрік — яркий штрих их визита в Казахстан.

Следующее выступление артистов состоится 21 сентября на стадионе «Астана Арена» в столице Казахстана.

Тем временем фанаты группы уже стекаются в Астану. В сети появилось видео, где полный самолет пассажиров из России летит специально ради концерта Backstreet Boys.

Ранее в акимате рассказали, как идет подготовка к концерту в Алматы.

Также сообщалось, что приезд артистов обойдется организаторам в сумму от 1 до 3 млн долларов. Цена билетов составляла от 40 до 160 тысяч тенге, отдельный сектор продавался за 200 тысяч.

Ранее в соцсетях появилось видео теплой встречи солистов культовой группы конца 1990-х — начала 2000-х годов в аэропорту Алматы. Музыкантам подарили тюбетейки и шоколад «Казахстан».

Ожидается, что на концерт группы в Астану приедут 12 тысяч туристов.