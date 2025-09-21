РУ
    На телеканале Jibek Joly состоялась премьера музыкального конкурса Silk Way Star

    Состоялась премьера международного вокального конкурса Silk Way Star, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Состоялась премьера международного вокального конкурса Silk Way Star, передает корреспондент агентства Kazinform.
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Проект объединил талантливых артистов из 12 стран: Китая, Малайзии, Южной Кореи, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Монголии, Таджикистана и Туркменистана.

    На телеканале Jibek Joly состоялась премьера музыкального конкурса Silk Way Star
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Казахстан на сцене представляет популярный вокалист Батырхан Маликов (Alem). Зрители уже стали свидетелями уникальных дуэтов, национальных хитов и кросс-культурных коллабораций.

    На телеканале Jibek Joly состоялась премьера музыкального конкурса Silk Way Star
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Выбор победителя будет за международным жюри, куда вошли представители всех стран-участниц. Финал шоу пройдет 22 ноября в формате live-шоу с международной трансляцией.

    На телеканале Jibek Joly состоялась премьера музыкального конкурса Silk Way Star
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Silk Way Star уже называют новым культурным брендом Евразии. Проект обещает стать одним из самых ярких музыкальных событий года.

    На телеканале Jibek Joly состоялась премьера музыкального конкурса Silk Way Star
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Финальное гранд-шоу пройдет 22 ноября в прямом эфире телеканала Jibek Joly и ведущих каналов стран-участниц.

    Финальное гранд-шоу пройдет 22 ноября в прямом эфире телеканала Jibek Joly и ведущих каналов стран-участниц.
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Формат включает десять программ, а победитель будет определен на основании комбинации голосов: 50% — решения жюри, 50% — зрительского онлайн-голосования. Ожидаемая аудитория проекта — более 1 млрд зрителей.

    На телеканале Jibek Joly состоялась премьера музыкального конкурса Silk Way Star
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform
    На телеканале Jibek Joly состоялась премьера музыкального конкурса Silk Way Star
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform
