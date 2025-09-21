На телеканале Jibek Joly состоялась премьера музыкального конкурса Silk Way Star

Проект объединил талантливых артистов из 12 стран: Китая, Малайзии, Южной Кореи, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Монголии, Таджикистана и Туркменистана.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Казахстан на сцене представляет популярный вокалист Батырхан Маликов (Alem). Зрители уже стали свидетелями уникальных дуэтов, национальных хитов и кросс-культурных коллабораций.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Выбор победителя будет за международным жюри, куда вошли представители всех стран-участниц. Финал шоу пройдет 22 ноября в формате live-шоу с международной трансляцией.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Silk Way Star уже называют новым культурным брендом Евразии. Проект обещает стать одним из самых ярких музыкальных событий года.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Финальное гранд-шоу пройдет 22 ноября в прямом эфире телеканала Jibek Joly и ведущих каналов стран-участниц.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Формат включает десять программ, а победитель будет определен на основании комбинации голосов: 50% — решения жюри, 50% — зрительского онлайн-голосования. Ожидаемая аудитория проекта — более 1 млрд зрителей.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform