Возгорание на мусорном полигоне под Алматы локализовали

Как сообщили в МЧС Казахстана, возгорание полигоне твердо-бытовых отходов удалось локализовать на шестые сутки.

На месте возгорания развернут полевой лагерь. Для личного состава организовано питание, обеспечивается заправка топливом и снабжение необходимыми расходными материалами.

Напомним, утром 15 сентября стало известно, что произошел пожар на полигоне твердо-бытовых отходов под Алматы.

Сообщалось, что для обеспечения стабильного напора воду забирают из реки «Терен-Кара».

Тушение возгорания осложнялось пожарной нагрузкой

В связи с пожаром в четверг в городе Алатау введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба.

Также жителям региона рекомендовали ограничить выход на улицу. Позже санврачи рассказали о последствиях пожара на мусорном полигоне для населения.