Возгорание на мусорном полигоне под Алматы локализовали
Пожар на свалке в Алматинской области локализован, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в МЧС Казахстана, возгорание полигоне твердо-бытовых отходов удалось локализовать на шестые сутки.
На месте возгорания развернут полевой лагерь. Для личного состава организовано питание, обеспечивается заправка топливом и снабжение необходимыми расходными материалами.
Напомним, утром 15 сентября стало известно, что произошел пожар на полигоне твердо-бытовых отходов под Алматы.
Сообщалось, что для обеспечения стабильного напора воду забирают из реки «Терен-Кара».
Тушение возгорания осложнялось пожарной нагрузкой
В связи с пожаром в четверг в городе Алатау введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба.
Также жителям региона рекомендовали ограничить выход на улицу. Позже санврачи рассказали о последствиях пожара на мусорном полигоне для населения.