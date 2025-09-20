РУ
    12:55, 20 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Возгорание на мусорном полигоне под Алматы локализовали

    Пожар на свалке в Алматинской области локализован, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: МЧС РК

    Как сообщили в МЧС Казахстана, возгорание полигоне твердо-бытовых отходов удалось локализовать на шестые сутки.

    На месте возгорания развернут полевой лагерь. Для личного состава организовано питание, обеспечивается заправка топливом и снабжение необходимыми расходными материалами.

    Напомним, утром 15 сентября стало известно, что произошел пожар на полигоне твердо-бытовых отходов под Алматы.

    Сообщалось, что для обеспечения стабильного напора воду забирают из реки «Терен-Кара».

    Тушение возгорания осложнялось пожарной нагрузкой

    В связи с пожаром в четверг в городе Алатау введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба.

    Также жителям региона рекомендовали ограничить выход на улицу. Позже санврачи рассказали о последствиях пожара на мусорном полигоне для населения.

