09:00, 15 Сентябрь 2025 | GMT +5
Мусорный полигон горит в Алматинской области
На территории полигона твердых бытовых отходов вблизи села Али г. Алатау произошло горение мусора, передает агентство Kazinform.
На месте тушения проводятся работы по рекультивации земли, засыпке грунтом и тушению пожара. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС, МИО и ДП.
Ранее сообщалось, что в Алматы построят первый в стране завод по энергетической утилизации отходов.