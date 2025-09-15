Мусорный полигон горит в Алматинской области

На месте тушения проводятся работы по рекультивации земли, засыпке грунтом и тушению пожара. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС, МИО и ДП.

Ранее сообщалось, что в Алматы построят первый в стране завод по энергетической утилизации отходов.