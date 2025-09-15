РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:00, 15 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Мусорный полигон горит в Алматинской области

    На территории полигона твердых бытовых отходов вблизи села Али г. Алатау произошло горение мусора, передает агентство Kazinform.

    пожар на мусорном полигоне
    Фото: кадр из видео

    На месте тушения проводятся работы по рекультивации земли, засыпке грунтом и тушению пожара. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

    В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС, МИО и ДП.

    Ранее сообщалось, что в Алматы построят первый в стране завод по энергетической утилизации отходов.

