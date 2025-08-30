В Алматы построят первый в стране завод по энергетической утилизации отходов

Как сообщили в пресс-службе Минэкологии и природных ресурсов, мощность планируемоего завода составляет не менее 1600 тонн отходов в сутки с генерацией 60 мВт электроэнергии, а общий объем инвестиций не менее 145 млрд. тенге.

При реализации проекта будет использована передовая технология по энергетической утилизации отходов, которая соответствует европейским стандартам по выбросу, предусматривается установка автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду. Также планируется создать не менее 700 временных на этапе строительства и не менее 120 постоянных рабочих мест с постоянным обучением местных кадров, в том числе с выездом в КНР.

Стоит отметить, что энергетическая утилизация отходов является одним из основных направлений развития сферы управления отходами в Экологическом кодексе.

«Hunan Junxin Environmental Protection» — созданная в 2011 году частная китайская компания, специализирующаяся на экологически безопасных решениях в области обращения с твердыми отходами, включая термическую переработку, выработку электроэнергии и повторное использование ресурсов. Компания активно внедряет передовые технологии и управленческие подходы, стремясь к оптимизации операционной эффективности и минимизации воздействия на окружающую среду.

В 2024 г. компания переработала в Китае 3,2 млн тонн бытовых отходов, выработав 1,473 млрд кВт⋅ч электроэнергии.

Также компания имеет более 400 патентов (в том числе в области утилизации шлаков, фильтратов, отходов пищевого производства).

С 2024 г. компания активно расширяет международное присутствие, при этом особое внимание уделяется странам Центральной Азии, в частности 3 проекта на стадии реализации в Кыргызстане.

