«Интервидение-2025»: казахстанец Amre вошел в десятку лучших исполнителей

Дык Фук набрал 422 балла по итогам голосования. Второе место заняли The Nomad Trio из Кыргызстана, на третьем месте — Катар.

От Казахстана выступил исполнитель Ернар Садырбаев, больше известный под псевдонимом Amre, который вошел в первую десятку. Amre — победитель конкурса «Славянский базар», лауреат Государственной премии «Дарын».

Amre и 8-летняя Жасмин выступили под номером семь. Несмотря на уникальность каждого конкурсанта, выступление казахстанцев зал встретил с особым восторгом.

В «Интервидение-2025» должны были участвовать 23 конкурсанта, но в последний момент представительница США по неизвестным причинам не вышла на сцену.

После объявления результатов конкурса участники «Интервидения» исполнили песню Полины Гагариной «A Million Voices».

Как стало известно во время финала, Интервидение-2026 в следующем году пройдет в Саудовской Аравии.

— Мы рады сообщить о том, что королевство Саудовская Аравия официально сообщило о готовности принять у себя Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году, — объявили ведущие во время церемонии.

