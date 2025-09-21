Финал «Интервидения-2025» в Москве: казахстанский исполнитель Amrе вызвал восторг у публики

Казахстанский исполнитель на финале конкурса выступил вместе с восьмилетней Жасмин Кайраткызы с композицией «Дала таңы.. Их совместное выступление сорвало бурные овации зрителей.

Amre является лауреатом Государственной премии «Дарын», также известен победой на «Славянском базаре» в 2018 году. В 2025 году он стал финалистом российского шоу «Голос», где его наставником был Дима Билан.

В зале также присутствовали казахстанцы, которые приехали поболеть за Аmre и Жасмин.

В песенном конкурсе участвуют представители из 23 стран.

В состав жюри конкурса вошли по одному представителю от каждой страны-участницы. Казахстан представляет Жан Муканов.

По итогам жеребьевки Amre достался седьмой номер — число, которое у казахов символизирует удачу.

Финал конкурса не обошелся без неожиданностей: по неизвестным причинам участница от США Vassy не вышла на сцену.

