    00:55, 21 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Финал «Интервидения-2025» в Москве: казахстанский исполнитель Amrе вызвал восторг у публики

    В Москве начался финал международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». Казахстан представляет исполнитель Amre (Ернар Садырбаев), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Финал «Интервидения-2025» в Москве: казахстанский исполнитель Amrе вызвал восторг у публики
    Скриншот из видео: Kazinform

    Казахстанский исполнитель на финале конкурса выступил вместе с восьмилетней Жасмин Кайраткызы с композицией «Дала таңы.. Их совместное выступление сорвало бурные овации зрителей.

    Amre является лауреатом Государственной премии «Дарын», также известен победой на «Славянском базаре» в 2018 году. В 2025 году он стал финалистом российского шоу «Голос», где его наставником был Дима Билан.

    В зале также присутствовали казахстанцы, которые приехали поболеть за Аmre и Жасмин.

    В песенном конкурсе участвуют представители из 23 стран.

    В состав жюри конкурса вошли по одному представителю от каждой страны-участницы. Казахстан представляет Жан Муканов.

    По итогам жеребьевки Amre достался седьмой номер — число, которое у казахов символизирует удачу.

    Финал конкурса не обошелся без неожиданностей: по неизвестным причинам участница от США Vassy не вышла на сцену.

    Ранее мы писали, что на конкурсе «Интервидение-2025» Казахстан представит Amre.

     

     

