Финал «Интервидения-2025» в Москве: казахстанский исполнитель Amrе вызвал восторг у публики
В Москве начался финал международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». Казахстан представляет исполнитель Amre (Ернар Садырбаев), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Казахстанский исполнитель на финале конкурса выступил вместе с восьмилетней Жасмин Кайраткызы с композицией «Дала таңы.. Их совместное выступление сорвало бурные овации зрителей.
Amre является лауреатом Государственной премии «Дарын», также известен победой на «Славянском базаре» в 2018 году. В 2025 году он стал финалистом российского шоу «Голос», где его наставником был Дима Билан.
В зале также присутствовали казахстанцы, которые приехали поболеть за Аmre и Жасмин.
В песенном конкурсе участвуют представители из 23 стран.
В состав жюри конкурса вошли по одному представителю от каждой страны-участницы. Казахстан представляет Жан Муканов.
По итогам жеребьевки Amre достался седьмой номер — число, которое у казахов символизирует удачу.
Финал конкурса не обошелся без неожиданностей: по неизвестным причинам участница от США Vassy не вышла на сцену.
