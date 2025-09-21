Backstreet Boys посадили деревья в парке Астаны и сыграли на домбре

Парк открыли всего несколько дней назад в рамках VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Музыканты также познакомились с достопримечательностями столицы и попробовали сыграть на казахском национальном инструменте — домбре. Видео в соцсетях опубликовал продюсер Малик Хасенов.

Впечатлениями от пребывания в Казахстане поделился один из солистов легендарной группы Брайан Литтрелл.

— Потрясающее время в Казахстане. Какой теплый прием! Вчера вечером был концерт в Алматы — около 30 тысяч зрителей. Завтра — Астана и еще 30 тысяч. Делюсь фотографиями с поездки… Я безмерно благодарен за то, что у меня так много поклонников по всему миру. Музыка — это удивительный свет, который объединяет всех. Посадили дерево в мою честь, и каждому из нас подарили свое… Это невероятно здорово. Какая память на всю жизнь! — написал музыкант сегодня у себя в соцсетях.

Концерт всемирно известной группы Backstreet Boys в Астане состоится завтра, 21 сентября. Накануне группа выступила в Алматы, где шоу собрало около 30 тысяч зрителей. Сразу после концерта артисты вылетели в столицу.

Группа Backstreet Boys является одним из самых популярных бойз-бэндов. Основанная в 1993 году группа до сих пор собирает полные залы и радует фанатов своими хитами.