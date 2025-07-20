От управленцев до спасателей: кадровые назначения недели

Неделя началась с назначения Даурена Маралова депутатом маслихата города Алматы.

Он родился 20 апреля 1980 года в городе Алматы. В 2001 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Профессиональную карьеру начал в 2002 году в сфере агро и пищевой промышленности, возглавив ТОО «Алматинский мукомольный комбинат». С 2010 по 2015 годы работал в нефтеперерабатывающей отрасли. С 2015 по 2024 годы занимал должность президента в одном из крупнейших агропромышленных предприятий страны АО «Корпорация «Алтын Диірмен». В 2024–2025 годах возглавлял Сервисную фабрику филиала АО «Казахтелеком». В настоящее время является председателем совета директоров АО «Алтын Диірмен».

Комиссию по новым технологиям и высоким достижениям Международной федерации по дзюдо возглавил советник–пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай.

Данная комиссия будет заниматься внедрением современных технологий и их этичным применением в интересах спортсменов, мирового дзюдо-сообщества и повышения спортивных результатов.

Руслан Желдибай в разные годы занимал пост помощника президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям. С января 2023 года по сентябрь 2023 года – заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента.

Распоряжением акима Алматинской области руководителем управления водных ресурсов и ирригации региона назначен Саят Караласов.

Он родился в 1978 году. В 1995 году окончил Казахскую государственную академию транспорта и коммуникаций по специальности «Строительство железных дорог, пути и путевое хозяйство», а в 2010 году – Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева по специальности «Строительство». Трудовую деятельность начал в 2006 году. В разные годы занимал должности ведущего специалиста, главного специалиста, начальника отдела, заместителя руководителя управления строительства города Алматы, начальника отдела управления охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан (Астана), руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Жетысуской области. С сентября 2024 года занимал должность заместителя руководителя управления строительства Алматинской области.

Председателем Комитета культуры МКИ РК назначили Ерлана Дакенова.

Уроженец Карагандинской области (1977 г.), окончил Карагандинский экономический университет и Региональный социально-инновационный университет. Имеет опыт работы в сфере культуры и управления. С 2008 года занимал должности в учреждениях культуры столицы: был пресс-секретарем, директором оркестра и замдиректора «Қазақконцерт». С 2019 года возглавлял Государственную академическую филармонию, а с 2023 года – филармонию им. Е. Рахмадиева.

Новым вице-министром туризма и спорта РК стал Бауржан Рапиков.

Он родился в 1986 году в Карагандинской области. Окончил КазНТУ им. Сатпаева и университет «Туран-Астана». Начал карьеру в 2008 году программистом. Работал в сфере

информационных технологий в «Казгидромете», «НПЦЗем», коммерческих структурах, а также в госорганах. Руководил IT- и цифровыми проектами в Карагандинской и Акмолинской областях. С 2024 года – директор департамента цифровой трансформации и развития госуслуг Министерства туризма и спорта РК.

Был избран новый президент Казахстанской федерации современного пятиборья. Во время собрания, единолично согласовали Армана Жаркеева.

Приказом министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Мейрамбек Ахметов назначен на должность председателя Комитета государственной инспекции труда.

Родился в 1983 году в Целиноградской области. Окончил КазГЮУ и Карагандинский экономический университет. С 2005 года работает в сфере юриспруденции в государственных органах: МЧС, Минфин, Счетный комитет. Был членом Ревизионной комиссии по Астане, затем директором юридического департамента Счетного комитета и Высшей аудиторской палаты. С июня 2024 года – директор департамента кадрового администрирования и расчета зарплат ТОО «Самрук-Казына Бизнес Сервис».

Руководителем управления развития общественных пространств города Алматы назначен Батырхан Сулейменов.

Он окончил Университет Кардифф Метрополитан Великобритании в 2015 году по специальности «менеджмент», магистр строительства Международного транспортно-гуманитарного университета. Трудовую деятельность начал в 2014 году в международной аудиторской организации Deloitte. В разные годы работал на руководящих должностях в коммерческих и государственных организациях. В 2017 году занимал должность генерального директора в строительной компании. С 2020 по 2024 годы – заместитель руководителя управления городского планирования и урбанистики города Алматы. С 2024 по 2025 годы исполнял обязанности руководителя в управлении сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы.

В Западно-Казахстанской области у главы региона появился новый заместитель. Им стал Мирас Мулкай.

Он окончил ЗКГУ им. Утемисова («Финансы») и ЗКАТУ им. Жангир хана («Строительство»). Имеет опыт работы в сфере ЖКХ и строительства в Уральске: от главного специалиста до заместителя акима города. До нового назначения возглавлял управление энергетики и ЖКХ ЗКО. Назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области, будет курировать строительство, благоустройство, энергетику, транспорт, ЖКХ и архитектурно-строительный контроль.

Управлением энергетики и водоснабжения Алматы теперь руководит Нурбакыт Серикбай.

Он окончил Алматинский университет энергетики и связи по специальности «теплоэнергетика». Получил степень магистра по специальности «теплоэнергетика». Трудовую деятельность начал в ноябре 2018 года с должности главного специалиста отдела энерго- и теплоснабжения управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы. В августе 2022 года переведен на должность руководителя отдела энерго- и теплоснабжения управления энергетики и водоснабжения Алматы. С 22 августа 2023 года занимал должность заместителя руководителя управления энергетики и водоснабжения Алматы.

Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды на должность руководителя управления городского планирования и урбанистики назначен Алмас Жанбыршы.

Родился в 1979 году в Алматы. Окончил КазГАСА и ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва. С 2003 года работает в сфере архитектуры и градостроительства. Более 10 лет проработал в управлении архитектуры Алматы, затем занимал руководящие должности в «Алматыгенплан» и «Астанагенплан». Был замруководителя и затем руководителем управления архитектуры и градостроительства Астаны. До назначения работал советником акима Астаны.

В области Улытау сменился руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы. Возглавил ведомство Ерлан Ермаханбетов.

Окончил Шымкентский социально-педагогический университет по специальности «Государственное и местное управление», магистр экономических наук. Трудовую деятельность начал в 2006 году, с 2013 года работал в системе акиматов, а с 2015 года – в сфере государственной службы и противодействия коррупции. Занимал должности пресс-секретаря, эксперта и консультанта в Агентстве РК, был заместителем руководителя и председателем Совета по этике в Туркестанской и Атырауской областях. До назначения – директор департамента по оценке и контролю качества госуслуг Агентства РК по делам госслужбы.

Бакытжан Байтилесов назначен на должность директора РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан».

Он родился 28 февраля 1989 года в Джетысае, Южно-Казахстанская область. С 2008 года работает в системе юстиции: в судах и департаменте по исполнению судебных актов, с 2013 года – в Комитете и Министерстве юстиции РК. Возглавлял Институт судебных экспертиз Нур-Султана и Научно-практический центр судебных экспертиз. С февраля 2025 года – и.о. директора Центра судебных экспертиз Минюста РК.

Кадровые перестановки произошли и у спасателей.

Бывший руководитель ДЧС по Костанайской области Дамир Ермагамбетов был назначен временно исполняющим обязанности начальника ДЧС Алматы назначен полковник.

Он родился 26 июня 1978 года в с. Теректі Теректинского района Западно-Казахстанской области. Служит в системе гражданской защиты с 1998 года. За отвагу и самоотверженность Дамир Ермагамбетов награжден орденами «Айбын» ІІ и І степени.

Временно исполняющим обязанности начальника ДЧС по Костанайской области назначен полковник гражданской защиты Назарали Селимов.

Родился 14 мая 1985 года в Российской Федерации, детство и юность провёл в Актау. В 2007 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК по специальности «Пожарная безопасность» и начал службу в органах гражданской защиты. Руководил службой пожаротушения и аварийно-спасательных работ в ДЧС Западно-Казахстанской области, затем продолжил службу в Мангистауской области и в столичном департаменте. С мая 2024 года занимал должность первого заместителя начальника ДЧС Атырауской области.