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    16:24, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Назначен новый глава ДЧС Алматы

    Начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы стал Дамир Ермагамбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дамир Ермагамбетов
    Фото: ДЧС Костанайской области

    Информация появилась на сайте ДЧС Алматы.

    Дамир Ермагамбетов родился 26 июня 1978 года в п. Федоровка Теректинского района Западно-Казахстанской области.

    В 1998 году окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РК, в 2001 году Кокшетауский технический институт АЧС РК. За отвагу и самоотверженность он награжден орденами «Айбын» ІІ и І степени.

    В правоохранительных органах с сентября 1995 года.

    До нового назначения он занимал должность начальника ДЧС Костанайской области.

    Недавно Нурлан Атыгаев был освобожден от должности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы. 

    Теги:
    Кадровые назначения ДЧС МЧС Назначения Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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