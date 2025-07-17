Назначен новый глава ДЧС Алматы

Информация появилась на сайте ДЧС Алматы.

Дамир Ермагамбетов родился 26 июня 1978 года в п. Федоровка Теректинского района Западно-Казахстанской области.

В 1998 году окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РК, в 2001 году Кокшетауский технический институт АЧС РК. За отвагу и самоотверженность он награжден орденами «Айбын» ІІ и І степени.

В правоохранительных органах с сентября 1995 года.

До нового назначения он занимал должность начальника ДЧС Костанайской области.

Недавно Нурлан Атыгаев был освобожден от должности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы.