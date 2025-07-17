16:24, 17 Июль 2025 | GMT +5
Назначен новый глава ДЧС Алматы
Начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы стал Дамир Ермагамбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Информация появилась на сайте ДЧС Алматы.
Дамир Ермагамбетов родился 26 июня 1978 года в п. Федоровка Теректинского района Западно-Казахстанской области.
В 1998 году окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РК, в 2001 году Кокшетауский технический институт АЧС РК. За отвагу и самоотверженность он награжден орденами «Айбын» ІІ и І степени.
В правоохранительных органах с сентября 1995 года.
До нового назначения он занимал должность начальника ДЧС Костанайской области.
Недавно Нурлан Атыгаев был освобожден от должности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы.