В маслихат Алматы избрали нового депутата

— В связи с досрочным прекращением полномочий депутата от «AMANAT» Бекболы Рамазана, подавшего личное заявление, в депутатском корпусе образовалось вакантное место. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О выборах», вакантный мандат депутата Маслихата по партийному списку «AMANAT» был передан Даурену Адильмырзаевичу Маралову, — сообщили в пресс-службе маслихата.

Даурен Маралов родился 20 апреля 1980 года в городе Алматы. В 2001 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Профессиональную карьеру начал в 2002 году в сфере агро и пищевой промышленности, возглавив ТОО «Алматинский мукомольный комбинат». С 2010 по 2015 годы работал в нефтеперерабатывающей отрасли.

С 2015 по 2024 годы занимал должность президента в одном из крупнейших агропромышленных предприятий страны АО «Корпорация «Алтын Диірмен». В 2024–2025 годах возглавлял Сервисную фабрику филиала АО «Казахтелеком». В настоящее время является председателем совета директоров АО «Алтын Диірмен».

Ранее депутат маслихата Алматы от партии Amanat Бекбол Рамазан по собственной инициативе досрочно сложил свои полномочия.

До этого Кристина Бекмурзаева стала новым депутатом маслихата Алматы от партии Amanat, заменив на этом посту Асию Аканову.