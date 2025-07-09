Депутат маслихата Алматы досрочно сложил полномочия

Председатель городского маслихата Меиржан Отыншиев отметил, что в соответствии с Законом «О местном государственном управлении и самоуправлении», а также на основании личного заявления депутата и представления территориальной избирательной комиссии, полномочия Бекболата Рамазана прекращаются досрочно.

— Мы с ним тесно сотрудничали на протяжении двух лет. В связи с его личным обращением было принято решение о досрочном прекращении депутатских полномочий. Он плодотворно трудился, был депутатом двух созывов. От имени всех коллег хочу выразить ему благодарность за проделанную работу, — отметил Меиржан Отыншиев.

Имя нового депутата, который займет освободившееся место, позже определит партия Amanat.

Ранее Кристина Бекмурзаева стала новым депутатом маслихата Алматы от партии «Amanat», заменив на этом посту Асию Аканову, которая была назначена руководителем управления общественного здравоохранения города.