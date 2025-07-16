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    20:55, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Ерлан Дакенов назначен председателем Комитета культуры МКИ РК

    Приказом министра культуры и информации РК Ерлан Дакенов назначен на должность председателя Комитета культуры ведомства, передает агентство Kazinform.

    Ерлан Дакенов
    Фото: gov.kz

    Ерлан Дакенов родился в 1977 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Региональный социально-инновационный университет.

    2000-2008 гг. – менеджер, юрист в ТОО «Актогайская транспортная компания».

    2008-2012 гг. – режиссер-постановщик, продюсер, пресс-секретарь, старший специалист Отдела кадров ГККП «Тәуелсіздік сарайы» Управления культуры г. Астана.

    2012-2016 гг. – директор РГКП «Государственный камерный оркестр «Ак жауын» Комитета культуры Министерства культуры РК.

    2016-2019 гг. – заместитель директора РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт» Министерства культуры РК.

    2019-2023 гг. – генеральный директор ГККП «Государственная академическая филармония» акимата г. Астана.

    С 2023 г. до последнего назначения генеральный директор ГККП «Государственная академическая филармония им. Е. Рахмадиева» акимата г. Астана.

    Ранее сообщалось о назначении командующего Военно-воздушными силами Казахстана.

    Теги:
    Кадровые назначения Минкультуры и информации Назначения
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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