Ерлан Дакенов назначен председателем Комитета культуры МКИ РК
Приказом министра культуры и информации РК Ерлан Дакенов назначен на должность председателя Комитета культуры ведомства, передает агентство Kazinform.
Ерлан Дакенов родился в 1977 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Региональный социально-инновационный университет.
2000-2008 гг. – менеджер, юрист в ТОО «Актогайская транспортная компания».
2008-2012 гг. – режиссер-постановщик, продюсер, пресс-секретарь, старший специалист Отдела кадров ГККП «Тәуелсіздік сарайы» Управления культуры г. Астана.
2012-2016 гг. – директор РГКП «Государственный камерный оркестр «Ак жауын» Комитета культуры Министерства культуры РК.
2016-2019 гг. – заместитель директора РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт» Министерства культуры РК.
2019-2023 гг. – генеральный директор ГККП «Государственная академическая филармония» акимата г. Астана.
С 2023 г. до последнего назначения генеральный директор ГККП «Государственная академическая филармония им. Е. Рахмадиева» акимата г. Астана.
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