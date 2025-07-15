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    09:35, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Назначен командующий Военно-воздушными силами Казахстана

    Соответствующее распоряжение подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Избасов Аскар
    Фото: Kazinform

    — Распоряжением Главы государства Избасов Аскар Гадылшиевич назначен командующим Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан, — говорится в сообщении Акорды.

    Руслан Кунуров освобожден от должности командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.

    Ранее сообщалось, что замминистра обороны Казахстана освобожден от должности.

    Теги:
    Кадровые назначения Акорда Вооруженные силы
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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