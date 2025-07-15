09:35, 15 Июль 2025 | GMT +5
Назначен командующий Военно-воздушными силами Казахстана
Соответствующее распоряжение подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Распоряжением Главы государства Избасов Аскар Гадылшиевич назначен командующим Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан, — говорится в сообщении Акорды.
Руслан Кунуров освобожден от должности командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.
Ранее сообщалось, что замминистра обороны Казахстана освобожден от должности.