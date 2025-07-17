Новый руководитель назначен в ДЧС Костанайской области
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Костанайской области произошли кадровые изменения. Временно исполняющим обязанности начальника ДЧС назначен полковник гражданской защиты Назарали Селимов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Назарали Гаджимагомедович родился 14 мая 1985 года в Российской Федерации, детство и юность провёл в Актау. В 2007 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК по специальности «Пожарная безопасность» и начал службу в органах гражданской защиты.
Руководил службой пожаротушения и аварийно-спасательных работ в ДЧС Западно-Казахстанской области, затем продолжил службу в Мангистауской области и в столичном департаменте. С мая 2024 года занимал должность первого заместителя начальника ДЧС Атырауской области.
Нового руководителя личному составу представил руководитель аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Даурен Есимсеитов.
Предыдущий руководитель – Дамир Ермагамбетов был назначен на должность начальника ДЧС Алматы.