Новый руководитель назначен в ДЧС Костанайской области

Назарали Гаджимагомедович родился 14 мая 1985 года в Российской Федерации, детство и юность провёл в Актау. В 2007 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК по специальности «Пожарная безопасность» и начал службу в органах гражданской защиты.

Руководил службой пожаротушения и аварийно-спасательных работ в ДЧС Западно-Казахстанской области, затем продолжил службу в Мангистауской области и в столичном департаменте. С мая 2024 года занимал должность первого заместителя начальника ДЧС Атырауской области.

Нового руководителя личному составу представил руководитель аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Даурен Есимсеитов.

Предыдущий руководитель – Дамир Ермагамбетов был назначен на должность начальника ДЧС Алматы.