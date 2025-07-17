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    17:28, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Новый руководитель назначен в ДЧС Костанайской области

    В департаменте по чрезвычайным ситуациям Костанайской области произошли кадровые изменения. Временно исполняющим обязанности начальника ДЧС назначен полковник гражданской защиты Назарали Селимов, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: ДЧС по Костанайской области

    Назарали Гаджимагомедович родился 14 мая 1985 года в Российской Федерации, детство и юность провёл в Актау. В 2007 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК по специальности «Пожарная безопасность» и начал службу в органах гражданской защиты.

    Руководил службой пожаротушения и аварийно-спасательных работ в ДЧС Западно-Казахстанской области, затем продолжил службу в Мангистауской области и в столичном департаменте. С мая 2024 года занимал должность первого заместителя начальника ДЧС Атырауской области.

    Нового руководителя личному составу представил руководитель аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Даурен Есимсеитов.

    Предыдущий руководитель – Дамир Ермагамбетов был назначен на должность начальника ДЧС Алматы.

    Теги:
    Кадровые назначения ДЧС МЧС Назначения Костанайская область
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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