Назначен руководитель управления развития общественных пространств Алматы
Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды на должность руководителя управления развития общественных пространств города Алматы назначен Батырхан Сулейменов, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Алматы.
Он окончил Университет Кардифф Метрополитан Великобритании в 2015 году по специальности «менеджмент», магистр строительства Международного транспортно-гуманитарного университета.
Трудовую деятельность начал в 2014 году в международной аудиторской организации Deloitte. В разные годы работал на руководящих должностях в коммерческих и государственных организациях. В 2017 году занимал должность генерального директора в строительной компании. С 2020 по 2024 годы — заместитель руководителя управления городского планирования и урбанистики города Алматы.
С 2024 по 2025 годы исполнял обязанности руководителя в управлении сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы.
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