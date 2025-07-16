Назначен руководитель управления развития общественных пространств Алматы

Он окончил Университет Кардифф Метрополитан Великобритании в 2015 году по специальности «менеджмент», магистр строительства Международного транспортно-гуманитарного университета.

Трудовую деятельность начал в 2014 году в международной аудиторской организации Deloitte. В разные годы работал на руководящих должностях в коммерческих и государственных организациях. В 2017 году занимал должность генерального директора в строительной компании. С 2020 по 2024 годы — заместитель руководителя управления городского планирования и урбанистики города Алматы.

С 2024 по 2025 годы исполнял обязанности руководителя в управлении сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы.

Ранее Бауржан Рапиков был назначен вице-министром туризма и спорта РК.

Ерлан Дакенов — председателем Комитета культуры МКИ РК.