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    22:30, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Бауржан Рапиков назначен вице-министром туризма и спорта РК

    Постановлением Правительства РК Бауржан Рапиков назначен на должность вице-министра туризма и спорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

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    Фото: gov.kz

    Бауржан Рапиков родился в 1986 году в Карагандинской области. Окончил Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева, Университет «Туран-Астана».

    Трудовую деятельность начал в 2008 году программистом в ТОО «Алпроф», г. Алматы.

    2009-2012 гг. – ведущий инженер, начальник управления, директор департамента информационных технологий РГП «Казгидромет».

    2012-2013 гг. – ведущий специалист, руководитель управления «АИС Госземкадастр» РГП «НПЦЗем».

    2013-2015 гг. – работал в коммерческих организациях.

    2015-2016 гг. – руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» при аппарате акима Карагандинской области.

    2017-2018 гг. – старший менеджер IT «Корпоративный университет «Самрук-Казына».

    2018-2020 гг. – директор департамента IT РГП «Казгидромет».

    2020-2022 гг. – руководитель КГУ Smаrt Aqmola при аппарате акима Акмолинской области.

    2022-2024 гг. – руководитель управления цифровизации и архивов Акмолинской области.

    С апреля 2024 года до последнего назначения директор департамента Цифровой трансформации и развития государственных услуг Министерства туризма и спорта РК.

    Ранее сообщалось о назначении Ерлана Дакенова председателем Комитета культуры МКИ РК.

    Теги:
    Кадровые назначения Спорт Министерство туризма и спорта РК Назначения
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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