Бауржан Рапиков назначен вице-министром туризма и спорта РК

Бауржан Рапиков родился в 1986 году в Карагандинской области. Окончил Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева, Университет «Туран-Астана».

Трудовую деятельность начал в 2008 году программистом в ТОО «Алпроф», г. Алматы.

2009-2012 гг. – ведущий инженер, начальник управления, директор департамента информационных технологий РГП «Казгидромет».

2012-2013 гг. – ведущий специалист, руководитель управления «АИС Госземкадастр» РГП «НПЦЗем».

2013-2015 гг. – работал в коммерческих организациях.

2015-2016 гг. – руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» при аппарате акима Карагандинской области.

2017-2018 гг. – старший менеджер IT «Корпоративный университет «Самрук-Казына».

2018-2020 гг. – директор департамента IT РГП «Казгидромет».

2020-2022 гг. – руководитель КГУ Smаrt Aqmola при аппарате акима Акмолинской области.

2022-2024 гг. – руководитель управления цифровизации и архивов Акмолинской области.

С апреля 2024 года до последнего назначения директор департамента Цифровой трансформации и развития государственных услуг Министерства туризма и спорта РК.

Ранее сообщалось о назначении Ерлана Дакенова председателем Комитета культуры МКИ РК.