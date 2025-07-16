РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:25, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Назначен председатель Комитета госинспекции труда Минтруда и соцзащиты РК

    Приказом министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Мейрамбек Ахметов назначен на должность председателя Комитета государственной инспекции труда, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство.

    председатель Комитета государственной инспекции труда
    Фото: Правительство РК

    Родился в 1983 г. в Целиноградской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

    Трудовую деятельность начал в 2005 г. главным специалистом РГП «Центр ВТТИСА» МЧС РК.

    2005–2007 гг. — ведущий специалист управления правового обеспечения МЧС РК.

    2007–2009 гг. — главный специалист, главный эксперт департамента юридической службы Министерства финансов РК.

    2009–2013 гг. — главный эксперт, заведующий сектором, заместитель заведующего Юридическим отделом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

    2013–2016 гг. — член Ревизионной комиссии по г. Астана.

    2016–2023 гг. — руководитель юридического отдела, директор юридического департамента аппарата счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

    2023–2024 гг. — директор юридического департамента, руководитель аппарата Высшей аудиторской палаты РК.

    С июня 2024 г. до последнего назначения директор департамента кадрового администрирования и расчета заработных плат ТОО «Самрук-Казына Бизнес Сервис».

    Ранее Бауржан Рапиков был назначен вице-министром туризма и спорта РК.

    Ерлан Дакенов — председателем Комитета культуры МКИ РК.

    Теги:
    Кадровые назначения Минтруда и соцзащиты РК Правительство РК Назначения
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают