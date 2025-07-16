Назначен председатель Комитета госинспекции труда Минтруда и соцзащиты РК

Родился в 1983 г. в Целиноградской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в 2005 г. главным специалистом РГП «Центр ВТТИСА» МЧС РК.

2005–2007 гг. — ведущий специалист управления правового обеспечения МЧС РК.

2007–2009 гг. — главный специалист, главный эксперт департамента юридической службы Министерства финансов РК.

2009–2013 гг. — главный эксперт, заведующий сектором, заместитель заведующего Юридическим отделом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

2013–2016 гг. — член Ревизионной комиссии по г. Астана.

2016–2023 гг. — руководитель юридического отдела, директор юридического департамента аппарата счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

2023–2024 гг. — директор юридического департамента, руководитель аппарата Высшей аудиторской палаты РК.

С июня 2024 г. до последнего назначения директор департамента кадрового администрирования и расчета заработных плат ТОО «Самрук-Казына Бизнес Сервис».

Ранее Бауржан Рапиков был назначен вице-министром туризма и спорта РК.

Ерлан Дакенов — председателем Комитета культуры МКИ РК.