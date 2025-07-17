Назначен руководитель департамента Агентства РК по делам госслужбы по области Улытау

Он окончил Шымкентский социально-педагогический университет по специальности «Государственное и местное управление», имеет академическую степень магистра экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 2006 году специалистом по работе с молодежью ЮКГМА, работал заведующим сектором по делам молодежи на учебно-клинической базе МКТУ им. А. Яссауи.

С 2013 по 2015 годы работал главным специалистом, а затем руководителем отдела поддержки социальной защиты населения аппарата акима Аль-Фарабийского района города Шымкент.

В системе по делам государственной службы и противодействию коррупции работает с 2015 года.

В 2015–2016 гг. занимал должность пресс-секретаря департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Южно-Казахстанской области.

В 2016–2019 гг. работал главным экспертом, главным консультантом департамента оказания государственных услуг в центральном аппарате Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

В 2019–2021 гг. работал заместителем руководителя, заведующим секретариатом Совета по этике департамента Агентства РК по делам государственной службы по Туркестанской области.

В 2021–2024 гг. занимал должность руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы по Атырауской области, председателя Совета по этике.

До назначения на данную должность работал директором департамента по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг Агентства РК по делам государственной службы.