Назначен руководитель департамента Агентства РК по делам госслужбы по области Улытау
На должность руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по области Улытау, председателя Совета по этике назначен Ерлан Ермаханбетов, передает агентство Kazinform.
Он окончил Шымкентский социально-педагогический университет по специальности «Государственное и местное управление», имеет академическую степень магистра экономических наук.
Трудовую деятельность начал в 2006 году специалистом по работе с молодежью ЮКГМА, работал заведующим сектором по делам молодежи на учебно-клинической базе МКТУ им. А. Яссауи.
С 2013 по 2015 годы работал главным специалистом, а затем руководителем отдела поддержки социальной защиты населения аппарата акима Аль-Фарабийского района города Шымкент.
В системе по делам государственной службы и противодействию коррупции работает с 2015 года.
В 2015–2016 гг. занимал должность пресс-секретаря департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Южно-Казахстанской области.
В 2016–2019 гг. работал главным экспертом, главным консультантом департамента оказания государственных услуг в центральном аппарате Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.
В 2019–2021 гг. работал заместителем руководителя, заведующим секретариатом Совета по этике департамента Агентства РК по делам государственной службы по Туркестанской области.
В 2021–2024 гг. занимал должность руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы по Атырауской области, председателя Совета по этике.
До назначения на данную должность работал директором департамента по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг Агентства РК по делам государственной службы.