Назначен руководитель управления энергетики и водоснабжения Алматы

Он окончил Алматинский университет энергетики и связи по специальности «теплоэнергетика». Получил степень магистра по специальности «теплоэнергетика».

Трудовую деятельность начал в ноябре 2018 года с должности главного специалиста отдела энерго- и теплоснабжения управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы.

В августе 2022 года переведен на должность руководителя отдела энерго- и теплоснабжения управления энергетики и водоснабжения Алматы.

С 22 августа 2023 года занимал должность заместителя руководителя управления энергетики и водоснабжения Алматы.

Ранее назначили руководитель управления развития общественных пространств Алматы.