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    12:58, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Назначен руководитель управления энергетики и водоснабжения Алматы

    Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды на должность руководителя управления энергетики и водоснабжения города назначен Нурбакыт Серикбай, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нурбакыт Серикбай
    Фото: акимат

    Он окончил Алматинский университет энергетики и связи по специальности «теплоэнергетика». Получил степень магистра по специальности «теплоэнергетика».

    Трудовую деятельность начал в ноябре 2018 года с должности главного специалиста отдела энерго- и теплоснабжения управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы.

    В августе 2022 года переведен на должность руководителя отдела энерго- и теплоснабжения управления энергетики и водоснабжения Алматы.

    С 22 августа 2023 года занимал должность заместителя руководителя управления энергетики и водоснабжения Алматы.

    Ранее назначили руководитель управления развития общественных пространств Алматы.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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