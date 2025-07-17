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    13:05, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Назначен директор Центра судебных экспертиз Минюста РК

    Бакытжан Байтилесов назначен на должность директора РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан», передает агентство Kazinform со ссылкой на Минюст РК.

    Назначен директор Центра судебных экспертиз Минюста
    Фото: Минюст РК

    — По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и в соответствии с приказом Министра юстиции Республики Казахстан Бакытжан Байтилесов назначен на должность директора РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан», — говорится в сообщении ведомства.

    Б. Байтилесов родился 28 февраля 1989 года в городе Джетысай, Махтааральского района Южно-Казахстанской области.

    Трудовую деятельность начал в 2008 году. Работал в военных и городских судах, а также в департаменте по исполнению судебных актов Атырауской области. С 2013 года занимал различные должности в Комитете по исполнению судебных актов и Министерстве юстиции РК — от эксперта до руководителя управления.

    С 2021 по 2024 год возглавлял Институт судебных экспертиз по городу Нур-Султан, затем — Научно-практический центр судебных экспертиз.

    С февраля 2025 года — временно исполняющий обязанности директора РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан».

    Теги:
    Кадровые назначения Экспертиза Минюст Назначения
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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