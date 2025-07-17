Назначен директор Центра судебных экспертиз Минюста РК

— По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и в соответствии с приказом Министра юстиции Республики Казахстан Бакытжан Байтилесов назначен на должность директора РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан», — говорится в сообщении ведомства.

Б. Байтилесов родился 28 февраля 1989 года в городе Джетысай, Махтааральского района Южно-Казахстанской области.

Трудовую деятельность начал в 2008 году. Работал в военных и городских судах, а также в департаменте по исполнению судебных актов Атырауской области. С 2013 года занимал различные должности в Комитете по исполнению судебных актов и Министерстве юстиции РК — от эксперта до руководителя управления.

С 2021 по 2024 год возглавлял Институт судебных экспертиз по городу Нур-Султан, затем — Научно-практический центр судебных экспертиз.

С февраля 2025 года — временно исполняющий обязанности директора РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан».