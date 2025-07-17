Назначен руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы

Он родился в 1979 году в городе Алматы. Выпускник Казахской головной архитектурно-строительной академии города Алматы и Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева.

Трудовую деятельность начал в 2003 году архитектором. С 2005 по 2018 год проработал на различных должностях в управлении архитектуры и градостроительства города Алматы.

С 2018 по 2019 годы был директором ТОО «Научно-исследовательский институт «Алматыгенплан».

С 2019 по 2021 год — заместитель руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны.

С 2021 по 2022 год — директор ТОО «Научно-исследовательский институт «Астанагенплан».

С 2022 по 2023 год — руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны.

До настоящего назначения был советником акима Астаны.

Ранее в Алматы назначили руководителя управления развития общественных пространств, а также руководителя управления энергетики и водоснабжения города.