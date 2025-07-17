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    10:02, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Назначен руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы

    Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды на должность руководителя управления городского планирования и урбанистики назначен Алмас Жанбыршы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    руководитель управления городского планирования и урбанистики
    Фото: акимат Алматы

    Он родился в 1979 году в городе Алматы. Выпускник Казахской головной архитектурно-строительной академии города Алматы и Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева.

    Трудовую деятельность начал в 2003 году архитектором. С 2005 по 2018 год проработал на различных должностях в управлении архитектуры и градостроительства города Алматы.

    С 2018 по 2019 годы был директором ТОО «Научно-исследовательский институт «Алматыгенплан».

    С 2019 по 2021 год — заместитель руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны.

    С 2021 по 2022 год — директор ТОО «Научно-исследовательский институт «Астанагенплан».

    С 2022 по 2023 год — руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны.

    До настоящего назначения был советником акима Астаны.

    Ранее в Алматы назначили руководителя управления развития общественных пространств, а также руководителя управления энергетики и водоснабжения города.

    Теги:
    Кадровые назначения Урбанистика Назначения Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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