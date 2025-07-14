Руслан Желдибай назначен директором комиссии Международной федерации дзюдо

IJF подчёркивает, что данная комиссия будет заниматься внедрением современных технологий и их этичным применением в интересах спортсменов, мирового дзюдо-сообщества и повышения спортивных результатов. Также комиссия будет способствовать укреплению сотрудничества, развитию инноваций и продвижению дзюдо как глобального инструмента для социального развития.

— Уверен, что ваш опыт и знания внесут значимый вклад в деятельность комиссии, — отметила федерация в официальном в письме.

Руслан Желдибай — советник — пресс-секретарь президента Казахстана с 17 февраля 2025 года.

Ранее занимал пост помощника президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям. С января 2023 года по сентябрь 2023 года — заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента.