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    11:45, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Руслан Желдибай назначен директором комиссии Международной федерации дзюдо

    Международная федерация дзюдо (IJF) официально назначила советника - пресс-секретаря президента Казахстана Руслана Желдибая директором Комиссии по новым технологиям и высоким достижениям, передает агентство Kazinform.

    Руслан Желдибай
    Фото: akorda.kz

    IJF подчёркивает, что данная комиссия будет заниматься внедрением современных технологий и их этичным применением в интересах спортсменов, мирового дзюдо-сообщества и повышения спортивных результатов. Также комиссия будет способствовать укреплению сотрудничества, развитию инноваций и продвижению дзюдо как глобального инструмента для социального развития.

    — Уверен, что ваш опыт и знания внесут значимый вклад в деятельность комиссии, — отметила федерация в официальном в письме.

    Руслан Желдибай — советник — пресс-секретарь президента Казахстана с 17 февраля 2025 года.

    Ранее занимал пост помощника президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям. С января 2023 года по сентябрь 2023 года — заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента.

    Теги:
    Кадровые назначения Спорт Руслан Желдибай Дзюдо Назначения
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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