Мирас Мулкай назначен заместителем акима ЗКО
Распоряжением акима Западно-Казахстанской по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, заместителем акима Западно-Казахстанской области назначен Мирас Мулкай, передает агентство Kazinform.
Мирас Мулкай окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова по специальности «Финансы», а также Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана по специальности «Строительство».
Глава региона представил активу области своего нового заместителя, пожелав ему успехов и плодотворной работы, а также озвучив ряд задач стоящих перед ним.
Ранее занимал должности:
- главный специалист сектора благоустройства отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск,
- заведующий сектором благоустройства отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск,
- замруководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральск,
- руководитель отдела строительства города Уральск, заместитель акима города Уральск.
До назначения на должность заместителя акима ЗКО работал руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО.
Вновь назначенный заместитель акима области будет курировать вопросы строительства, благоустройства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.