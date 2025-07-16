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    10:57, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Мирас Мулкай назначен заместителем акима ЗКО

    Распоряжением акима Западно-Казахстанской по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, заместителем акима Западно-Казахстанской области назначен Мирас Мулкай, передает агентство Kazinform.

    Мирас Мулкай назначен заместителем акима ЗКО
    Фото: акимат

    Мирас Мулкай окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова по специальности «Финансы», а также Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана по специальности «Строительство».

    Глава региона представил активу области своего нового заместителя, пожелав ему успехов и плодотворной работы, а также озвучив ряд задач стоящих перед ним.

    Ранее занимал должности:

    • главный специалист сектора благоустройства отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск,
    • заведующий сектором благоустройства отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск, 
    • замруководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральск,
    • руководитель отдела строительства города Уральск, заместитель акима города Уральск.

    До назначения на должность заместителя акима ЗКО работал руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО.

    Вновь назначенный заместитель акима области будет курировать вопросы строительства, благоустройства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

    Теги:
    Кадровые назначения ЗКО Назначения
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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