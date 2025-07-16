Мирас Мулкай назначен заместителем акима ЗКО

Мирас Мулкай окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова по специальности «Финансы», а также Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана по специальности «Строительство».

Глава региона представил активу области своего нового заместителя, пожелав ему успехов и плодотворной работы, а также озвучив ряд задач стоящих перед ним.

Ранее занимал должности:

главный специалист сектора благоустройства отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск,

заведующий сектором благоустройства отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск,

замруководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральск,

руководитель отдела строительства города Уральск, заместитель акима города Уральск.

До назначения на должность заместителя акима ЗКО работал руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО.

Вновь назначенный заместитель акима области будет курировать вопросы строительства, благоустройства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.