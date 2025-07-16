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    23:26, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Избран новый президент Казахстанской федерации современного пятиборья

    В Астане состоялось собрание Казахстанской федерации современного пятиборья, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Избран новый президент Казахстанской федерации современного пятиборья
    Фото: НОК

    В рамках повестки дня были рассмотрены актуальные вопросы, ключевым из которых стали выборы президента федерации. Кандидатура Армана Жаркеева была единогласно поддержана руководителями областных федераций и представителями спортивного сообщества.

    Отметим, современное пятиборье — олимпийский вид спорта, включающий фехтование, плавание, стрельбу, бег и Obstacle — прохождение полосы препятствий.

    В мероприятии приняли участие генеральный директор Национального олимпийского комитета Казахстана Нурлан Ногербек, заместитель министра туризма и спорта Серик Жарасбаев, вице-президент КФСП Юрий Соловьёв, исполнительный директор Замир Ихсангалиев, генеральный секретарь Леонид Зимарев, а также руководители региональных филиалов.

    Ранее постановлением Правительства РК Бауржан Рапиков был назначен на должность вице-министра туризма и спорта.

    Теги:
    Кадровые назначения Спорт спортсмены Казахстана Назначения НОК
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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