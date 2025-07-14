Назначен глава управления водных ресурсов и ирригации Алматинской области

Саят Караласов родился в 1978 году. В 1995 году окончил Казахскую государственную академию транспорта и коммуникаций по специальности «Строительство железных дорог, пути и путевое хозяйство», а в 2010 году — Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева по специальности «Строительство».

Трудовую деятельность начал в 2006 году. В разные годы занимал должности ведущего специалиста, главного специалиста, начальника отдела, заместителя руководителя управления строительства города Алматы, начальника отдела управления охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан (Астана), руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Жетысуской области.

С сентября 2024 года занимал должность заместителя руководителя управления строительства Алматинской области.

Ранее управление водных ресурсов и ирригации региона возглавлял Галым Токпеисов, занимавший эту должность с декабря 2024 года.