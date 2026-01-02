Самые ожидаемые спортивные события 2026 года для казахстанцев

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года

С 6 по 22 февраля в Милане пройдут зимние Олимпийские игры. Команда Казахстана будет состоять не менее чем из 34 спортсменов, которые выступят в 10 видах спорта, и рассчитывает выиграть как минимум одну медаль, хотя повышенные шансы на завоевание наград есть у нескольких атлетов в таких видах спорта, как фигурное катание, шорт-трек, фристайл и конькобежный спорт.

Уже известно, в какой форме выйдет сборная Казахстана на церемонию открытия зимней Олимпиады-2026.

С 6 по 13 марта там же в Милане состоятся зимние Паралимпийские игры. Ожидается участие не менее девяти спортсменов из Казахстана в двух видах спорта: пара лыжные гонки и пара биатлон.

Важно, что в составе команды — обладатель Большого хрустального глобуса и чемпион мира Ербол Хамитов, а также бронзовый призер Паралимпиады Александр Герлиц. Кроме того, о намерении пробиться в Милан-2026 говорил паралимпийский чемпион Александр Колядин.

Возвращение Елдоса Сметова

Самый титулованный казахстанский дзюдоист Елдос Сметов, не выходивший на татами с лета 2024 года, с тех пор, как выиграл золото Олимпийских игр, уже приступил к тренировкам, и в 2026 году намерен снова участвовать в соревнованиях.

Причем выступать он будет в форме с золотой нашивкой, на это имеют право лишь олимпийские чемпионы. Кроме Сметова казахстанцам будет не менее интересно понаблюдать и за другими отечественными спортсменами-дзюдоистами, среди которых есть лидеры мирового рейтинга.

Чемпион мира Айдос Султангали защитит титул

На мировом первенстве по видам борьбы 2026 года, которое пройдет Бахрейне с 5 по 13 сентября, состоится важное для казахстанского спорта событие.

Действующий чемпион мира по греко-римской борьбе казахстанец Айдос Султангали будет защищать свой титул. Это всего лишь в шестой раз за всю историю независимости, когда казахстанец будет защищать титул чемпиона мира по греко-римской борьбе.

Безусловно, казахстанцы смогут поболеть и за других отечественных борцов не только греко-римского, но и вольного стиля, а также в женской борьбе. Особенно интересно, как выступит вольник Ризабек Айтмухан, уже побеждавший олимпийских чемпионов.

Казахстанцы в UFC

2026 год обещает казахстанским болельщикам яркие эмоции от выступления отечественных спортсменов в сильнейшей в мире лиге смешанных единоборств UFC. На текущий момент в UFC 6 действующих бойцов из Казахстана. Наивысшую позицию — вторую — в своем весе занимает Шавкат Рахмонов. Он пропускал 2025 год из-за травмы, но в 2026 году обещал вернуться.

Имена возможных соперников уже называются.

Асу Алмабаев в своем весе идет на 7-м месте и 28 февраля проведет важный поединок против 5-го номера рейтинга — Брендона Морено.

Не менее интересным ожидается дебют Алиби Идриса в лиге. Также своих поединков в 2026 году в UFC ждут Дияр Нургожай, Николай Веретенников и Бекзат Алмахан.

Летние Азиатские игры

Летняя Азиада 2026 (XX летние Азиатские игры) пройдёт в Японии в префектуре Аити и в городе Нагоя с 19 сентября по 4 октября 2026 года под девизом «Imagine One Asia» с участием 41 вида спорта, включая олимпийские и новые дисциплины, такие как брейкинг, киберспорт и MMA. Казахстан планирует отправить более 500 спортсменов, которые выступят в 30 видах спорта.

В настоящее время конкуренция на Азиаде в некоторых видах спорта настолько серьезная, что она может сравниться с соперничеством на Олимпийских играх. К тому же, летняя Азиада является одним из показательных соревнований для проверки состояния дел в казахстанском спорте, так как проводится за 2 года до летних Олимпийских игр.

Кубок мира по футболу в Алматы

Главный трофей, вручаемый сборной-победительнице чемпионата мира по футболу, привезут в Алматы 26 января. Ожидается, что он пробудет в мегаполисе всего несколько часов.

Прикасаться к оригинальному трофею нельзя, так как на это имеют право лишь победители Чемпионата мира (игроки и тренеры), а также главы государств. Но с Кубком можно будет сфотографироваться.

Кубок мира ранее, в 2018 году, уже привозили в Алматы. Тур оригинального Кубка организуется перед стартом чемпионата мира по футболу FIFA и охватывает 50 стран мира на шести континентах.

Оригинальный Кубок из чистого золота весом 6,142 кг покидает музей FIFA в Цюрихе только в двух случаях — во время тура Кубка мира и во время самого чемпионата мира. Сам Мундиаль состоится с 11 июня по 19 июля в трех странах — Канаде, США и Мексике.

