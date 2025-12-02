Даулет Турлыханов озвучил шансы Казахстана на золото Азиады-2026 в борьбе

По словам Турлыханова, первенство страны 2025 года является ключевым в части отбора и формирования состава национальной команды по трем стилям борьбы, которой уже в следующем году предстоит участие на Азиатских играх в японском городе Нагоя, а также чемпионате мира и Азии. Также в казахстанских сборных по борьбе не забывают и об Олимпийских играх 2028 года.

— Вы знаете, что в олимпийской программе разыгрывается 18 комплектов медалей по трем стилям, и наша главная задача сейчас грамотно и планомерно подойти к формированию состава национальной сборной страны. На следующий год запланированы важный старты: это комплексные Летние Азиатские игры, а также чемпионаты мира и Азии. И сейчас я начинаю анализировать, кто и в каких весах может завоевать медали Азиатских игр, учитывая высокую конкуренцию на нашем континенте. Азиатская борьба за последние годы очень сильно продвинулась, и на последних Олимпийских играх борцы из Азии завоевали 12 золотых медалей из 18 возможных. Это неслучайно, общий охват там — 2 млрд человек населения, далеко вперед ушли они. И мы сейчас говорим о высокой конкуренции со стороны борцов из Индии, Ирана, Китая, а также наших соседей из Кыргызстана и Узбекистана. Надо еще учитывать тот факт, что за многие арабские страны выступают регионы преимущественно из России, которые также создают значительную конкуренцию. Сложно будет нам завоевать золото на Азиаде… Я думаю, что объективно, если на Азиатских играх-2026 мы завоюем одну золотую медаль по трем стилям борьбы — это будет значительным успехом, — заявил Даулет Турлыханов.

Глава Федерации констатировал, что в Казахстане немало занимающихся вольной борьбой, но вот с резервом в греко-римской и особенно женской борьбе дела обстоят похуже.

— Уходящий 2025 год был успешным для казахстанской борьбы среди всех возрастов, в том числе взрослых, наши взяли золото чемпионатов мира, это радует, что резерв есть. Из молодежи особенно порадовал Едыге Касымбек, он выиграл золото чемпионата мира до 20 лет по вольной борьбе в 2025 году. Ему нужна хорошая программа и тогда он состоится как хороший борец на взрослом уровне. Есть спад в женской борьбе. Да и в греко-римской борьбе в чемпионате страны заявлено 200 спортсменов всего, этого мало, и показатель того, что в регионах не так развивается этот вид спорта, — считает Турлыханов.

Напомним, что чемпионом мира по греко-римской борьбе в олимпийском весе в 2025 году из Казахстана стал Айдос Султангали.