20:15, 24 Декабрь 2025 | GMT +5
Дзюдоистка Абиба Абужакынова завершила сезон лидером мирового рейтинга
Завершился спортивный сезон в дзюдо. Последним стартом в Мировом туре стал турнир серии Grand Slam в Токио (Япония), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Команда Казахстана не принимала в нем участие. Однако это не помешало Абибе Абужакыновой удержать за собой лидерство в мировом рейтинге.
На конец года в активе казахстанки 5 096 очков. Она занимает первую строчку в весовой категории до 48 килограммов.
При этом больше никому из наших дзюдоистов не удалось попасть в топ-10. Ближе всех к этому оказались Гусман Кыргызбаев (до 66 кг) и Абылайхан Жубаназар (до 81 кг), которые расположилась на 14 позиции.
В этом году Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль на чемпионат мира в Будапеште (Венгрия).