РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:15, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Дзюдоистка Абиба Абужакынова завершила сезон лидером мирового рейтинга

    Завершился спортивный сезон в дзюдо. Последним стартом в Мировом туре стал турнир серии Grand Slam в Токио (Япония), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Дзюдоистка Абиба Абужакынова завершила сезон лидером мирового рейтинга
    Фото: НОК РК

    Команда Казахстана не принимала в нем участие. Однако это не помешало Абибе Абужакыновой удержать за собой лидерство в мировом рейтинге.

    На конец года в активе казахстанки 5 096 очков. Она занимает первую строчку в весовой категории до 48 килограммов.

    При этом больше никому из наших дзюдоистов не удалось попасть в топ-10. Ближе всех к этому оказались Гусман Кыргызбаев (до 66 кг) и Абылайхан Жубаназар (до 81 кг), которые расположилась на 14 позиции.

    В этом году Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль на чемпионат мира в Будапеште (Венгрия).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают