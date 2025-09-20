Казахстанская дзюдоистка возглавила мировой рейтинг

В активе Абибы — 5021 очков. На втором месте располагается россиянка Сабина Гилязова (4738), третья — Ассунта Скутто из Италии (4727).

В топ-15 мирового рейтинга — еще три представителя Казахстана: Гусман Кыргызбаев — 12-й в весе до 66 кг, Елдос Сметов — 15-й в дивизионе до 60 кг, Абылайхан Жубаназар — 15-й в весовой категории до 81 кг.

Ранее из казахстанских дзюдоистов на первое место в рейтинге IJF поднимались только Сметов и Галбадрах Отгонцэцэг.