15:13, 20 Сентябрь 2025 | GMT +5
Казахстанская дзюдоистка возглавила мировой рейтинг
Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова заняла первое место в мировом рейтинге весовой категории до 48 килограммов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
В активе Абибы — 5021 очков. На втором месте располагается россиянка Сабина Гилязова (4738), третья — Ассунта Скутто из Италии (4727).
В топ-15 мирового рейтинга — еще три представителя Казахстана: Гусман Кыргызбаев — 12-й в весе до 66 кг, Елдос Сметов — 15-й в дивизионе до 60 кг, Абылайхан Жубаназар — 15-й в весовой категории до 81 кг.
Ранее из казахстанских дзюдоистов на первое место в рейтинге IJF поднимались только Сметов и Галбадрах Отгонцэцэг.