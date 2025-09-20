РУ
    15:13, 20 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанская дзюдоистка возглавила мировой рейтинг

    Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова заняла первое место в мировом рейтинге весовой категории до 48 килограммов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Абиба Абужакынова
    Фото: t.me/olympickz

    В активе Абибы — 5021 очков. На втором месте располагается россиянка Сабина Гилязова (4738), третья — Ассунта Скутто из Италии (4727).

    В топ-15 мирового рейтинга — еще три представителя Казахстана: Гусман Кыргызбаев — 12-й в весе до 66 кг, Елдос Сметов — 15-й в дивизионе до 60 кг, Абылайхан Жубаназар — 15-й в весовой категории до 81 кг.

    Ранее из казахстанских дзюдоистов на первое место в рейтинге IJF поднимались только Сметов и Галбадрах Отгонцэцэг.

    Махаббат Сыздыкова
