Абиба Абужакынова — серебряный призер ЧМ по дзюдо

Она выступила в весовой категории до 48 кг. На пути к решающей схватке Абиба уверенно одержала пять побед: обыграла Марину Воробьеву (IJF), Луиз Петит из Германии, в четвертьфинале — многократную призерку чемпионатов мира Когану Уатанабэ из Японии, а в полуфинале — испанку Лауру Мартинес Абеленду.

Таким образом, Абужакынова стала первой казахстанской дзюдоисткой, трижды поднимавшейся на пьедестал чемпионатов мира. Ранее она завоевывала бронзу на турнирах в Ташкенте (2022) и Абу-Даби (2024).

Фото: Федерация дзюдо Казахстана

Чемпионат мира в Будапеште собрал 556 дзюдоистов из 93 стран и продлится до 20 июня.

Ранее сообщалось, что лидер женской команды Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова впервые в карьере вышла в финал чемпионата мира.