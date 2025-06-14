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    21:53, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Абиба Абужакынова — серебряный призер ЧМ по дзюдо

    Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Будапеште, уступив в финале итальянке Ассунте Скутто, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Абиба Абужакынова
    Фото: Федерация дзюдо Казахстана

    Она выступила в весовой категории до 48 кг. На пути к решающей схватке Абиба уверенно одержала пять побед: обыграла Марину Воробьеву (IJF), Луиз Петит из Германии, в четвертьфинале — многократную призерку чемпионатов мира Когану Уатанабэ из Японии, а в полуфинале — испанку Лауру Мартинес Абеленду.

    Таким образом, Абужакынова стала первой казахстанской дзюдоисткой, трижды поднимавшейся на пьедестал чемпионатов мира. Ранее она завоевывала бронзу на турнирах в Ташкенте (2022) и Абу-Даби (2024).

    Абиба Абужакынова
    Фото: Федерация дзюдо Казахстана

    Чемпионат мира в Будапеште собрал 556 дзюдоистов из 93 стран и продлится до 20 июня.

    Ранее сообщалось, что лидер женской команды Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова впервые в карьере вышла в финал чемпионата мира.

    Абиба Абужакынова
    Фото: Федерация дзюдо Казахстана

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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