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    21:29, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Абиба Абужакынова впервые в карьере вышла в финал ЧМ по дзюдо

    Лидер женской команды Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова стала финалисткой чемпионата мира в Будапеште (Венгрия). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Абиба Абужакынова стала бронзовым призером Grand Slam по дзюдо в Душанбе
    Фото: НОК

    В полуфинале весовой категории до 48 килограммов казахстанка выиграла в Лауры Мартинес Абеленды (Испания).

    Соперница получила три предупреждения, тем самым проиграв досрочно.

    В финале Абужакынова поборется против победительницы схватки Асунта Скутто (Италия) - Ширин Букли (Франция).

    Абиба до этого ни разу не боролась в финале ЧМ. В её активе две бронзовые медали мирового первенства.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо Чемпионат мира
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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