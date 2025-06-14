Абиба Абужакынова впервые в карьере вышла в финал ЧМ по дзюдо

В полуфинале весовой категории до 48 килограммов казахстанка выиграла в Лауры Мартинес Абеленды (Испания).

Соперница получила три предупреждения, тем самым проиграв досрочно.

В финале Абужакынова поборется против победительницы схватки Асунта Скутто (Италия) - Ширин Букли (Франция).

Абиба до этого ни разу не боролась в финале ЧМ. В её активе две бронзовые медали мирового первенства.