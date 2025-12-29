Казахстанцы готовы к отбору на Паралимпиаду-2026: выявлены сильнейшие

Женщины стартовали на дистанциях 2,5 и 5 км, а мужчины — на 5 и 10 км в классической ходьбе.

— Соревнования прошли на высоком уровне. Спортсмены, показавшие лучшие результаты, будут отобраны в состав национальной сборной. Впереди у сборной ряд важных международных стартов. В частности, с 8 по 11 января в городе Нотшрей (Германия) пройдут этапы Кубка мира по пара биатлону, а с 14 по 18 января в Финстерау — этапы Кубка мира по пара лыжным гонкам. Кроме того, с 22 по 25 января в польском Якушыце состоятся этапы Кубка мира по пара биатлону, а с 28 января по 1 февраля — этапы Кубка мира по пара лыжным гонкам. Эти соревнования являются лицензионными и дают возможность завоевать путевки на зимние Паралимпийские игры Милан–Кортина–2026. В рамках подготовки к международным стартам спортсмены национальной сборной прошли полноценный тренировочный процесс при поддержке фонда Sport Qory. Уверен, что на этих соревнованиях наши спортсмены достойно защитят честь страны и добьются высоких результатов, — отметил главный тренер сборной Казахстана по пара лыжным гонкам и биатлону Василий Коломиец.

Отметим, что в Кубке Республики Казахстан по пара лыжным гонкам приняли участие пара спортсмены из Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Алматинской и Акмолинской областей.

Что касается самих зимних Паралимпийских игр, то они пройдут с 6 по 15 марта 2026 года в Милане. Ожидается участие не менее девяти спортсменов из Казахстана в двух видах спорта: пара лыжные гонки и пара биатлон.

Напомним, казахстанцы завоевали 68 медалей на V Азиатских юношеских Параиграх, которые завершились в середине декаря этого года в Дубае (ОАЭ).