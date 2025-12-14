Казахстанцы завоевали 68 медалей на V Азиатских юношеских Параиграх

По итогам соревнований сборная Казахстана завоевала 68 медалей, в том числе 25 золотых, 23 серебряные и 20 бронзовых.

В общекомандном медальном зачете казахстанская команда заняла пятое место среди 45 стран-участниц.

Фото: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Приняли участие 60 казахстанских спортсменов, выступивших в девяти видах спорта. Наибольшее количество наград было завоевано в пара плавании — 34 медали. Также в активе сборной 11 медалей в пара армрестлинге, семь — в пара настольном теннисе, шесть — в пара легкой атлетике и шесть — в пара пауэрлифтинге.

Фото: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Кроме того, национальная команда завоевала золотую медаль в голболе, серебряную — в бочча, а также одну серебряную и одну бронзовую медали в пара таеквондо. В соревнованиях по пара стрельбе из лука Казахстан был представлен одним спортсменом, однако призовых мест в этом виде спорта зафиксировано не было.

— На V Азиатских юношеских Параиграх спортсмены нашей страны продемонстрировали достойные результаты. Эти достижения стали итогом государственной поддержки, слаженной работы тренеров и медицинского персонала, а также поддержки со стороны родителей. Кроме того, данные игры сыграли важную роль в становлении молодых спортсменов, позволив им получить международный соревновательный опыт, пройти международную классификацию и заложить основу для дальнейшего роста, — отметил руководитель управления спорта РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с инвалидностью» Кайрат Сейтбеков.

Фото: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Отметим, что V Азиатские юношеские Параигры прошли с 10 по 13 декабря в городе Дубай. В соревнованиях приняли участие более 1300 спортсменов из 45 стран, которые разыграли 481 комплект медалей в 11 видах спорта.