Сборная Казахстана прошла на церемонии открытия V Азиатских юношеских Параигр

Казахстан на крупнейших в Азии соревнованиях среди юных паралимпийцев представляет 60 спортсменов в 9 видах спорта (пара пауэрлифтинг, пара легкая атлетика, пара плавание, пара таеквондо, пара настольный теннис, пара стрельба из лука, бочча, пара армрестлинг и голбол).

На торжественном параде стран-участниц в ходе церемонии открытия Азиатских юношеских Пара игр знаменосцем национальной сборной стал спортсмен по пара пауэрлифтингу Вазир Надыров.

— Для меня огромная честь — нести флаг Казахстана на международных соревнованиях. Это высокое доверие и большая ответственность. Я приложу все усилия, чтобы оправдать надежды на соревнованиях, — отметил флагоносец.

Азиатские юношеские Паралимпийские игры — это ключевая площадка, где формируется новое поколение наших паралимпийцев. Эти соревнования позволяют молодым спортсменам-паралимпийцам получить первый международный опыт, почувствовать атмосферу больших стартов и уверенно двигаться к профессиональному спорту.

В Национальном паралимпийском комитете Казахстана отметили, что внутри страны также ведется системная работа по развитию детского и юношеского пара спорта. Регулярно проводятся Паралимпийские детские игры, а совместно со спонсорами успешно реализуется проект Zhuldyzai, который охватывает тысячи детей с особыми потребностями и открывает им путь в большой спорт. Расширяется инфраструктура: строятся новые спортивные объекты, адаптированные для лиц с инвалидностью, создаются условия для регулярных тренировок и качественной подготовки.

— Все эти меры направлены на то, чтобы наши молодые спортсмены росли, развивались и могли достойно представлять Казахстан на международной арене, — отметил глава НПК Кайрат Боранбаев.

Напомним, что V Азиатские юношеские Параигры проходят с 10 по 13 декабря в Дубае (ОАЭ). Более 1300 спортсменов из 45 стран Азии разыграют 481 комплект медалей в 11 видах спорта.

Сегодня состоялись первые соревнования по бочча, парапауэрлифтингу, параплаванию, паранастольному теннису и голболу.

Первые медали в копилку Казахстана принесли спортсмены по пара пауэрлифтингу. В весовой категории до 50 кг Зарина Ашир, подняв 80 кг, заняла первое место в возрастной группе 18-20 лет, а Даяна Сапарали заняла второе место, подняв 55 кг, в возрастной группе 15-17 лет. Среди мужчин в весовой категории до 54 кг Куаныш Рахатулы с результатом 107 кг занял третье место в возрастной группе 18-20 лет.

