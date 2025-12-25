Елдос Сметов показал тренировки после длительного перерыва

На видео, которое опубликовал Сметов, можно заметить, что он в «дзюдоги» — формы одежды, используемой во время тренировок и соревнований по дзюдо, делает разминку. С задней стороны уваги (куртки) прикреплена золотая нашивка — такие имеют право носить только олимпийские чемпионы.

— Каждый день на татами новый уровень, новые силы. Титул чемпиона заслуживается тяжелым трудом. Наша подготовка к покорению новых вызовов продолжается, — подписал видео Елдос Сметов.

Отметим, что после того, как в Париже в 2024 году Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом, он еще не выступал на соревнованиях. За время отсутствия на татами Сметов перенес операцию, подлечивая старую травму плеча.

Свой первый после Олимпиады-2024 турнир, теперь уже в золотой нашивке, 33-летний Елдос Сметов намерен провести в первой половине 2026 года.

Ранее дзюдоист показал свой главный «допинг», а также говорил, что в декабре 2025 года начнет тренировки и усилит их в 2026 году.

На счету Елдоса Сметова, помимо золотой медали Олимпиады-2024 в Париже имеется бронза Олимпиады Токио-2020 и серебро Олимпийских игр 2016 года.