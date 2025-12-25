РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:31, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Елдос Сметов показал тренировки после длительного перерыва

    Обладатель полного комплекта олимпийских медалей, казахстанский дзюдоист Елдос Сметов продемонстрировал кадры с тренировки, показав, как он готовится к возвращению на татами, передает агентство Kazinform.

    Елдос Бақтыбайұлы СМЕТОВ
    Фото: np.kz

    На видео, которое опубликовал Сметов, можно заметить, что он в «дзюдоги» — формы одежды, используемой во время тренировок и соревнований по дзюдо, делает разминку. С задней стороны уваги (куртки) прикреплена золотая нашивка — такие имеют право носить только олимпийские чемпионы.

    — Каждый день на татами новый уровень, новые силы. Титул чемпиона заслуживается тяжелым трудом. Наша подготовка к покорению новых вызовов продолжается, — подписал видео Елдос Сметов.

    Отметим, что после того, как в Париже в 2024 году Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом, он еще не выступал на соревнованиях. За время отсутствия на татами Сметов перенес операцию, подлечивая старую травму плеча.

    Свой первый после Олимпиады-2024 турнир, теперь уже в золотой нашивке, 33-летний Елдос Сметов намерен провести в первой половине 2026 года.

    Ранее дзюдоист показал свой главный «допинг», а также говорил, что в декабре 2025 года начнет тренировки и усилит их в 2026 году. 

    На счету Елдоса Сметова, помимо золотой медали Олимпиады-2024 в Париже имеется бронза Олимпиады Токио-2020 и серебро Олимпийских игр 2016 года.

    Теги:
    Олимпийские игры в Париже Спорт Олимпиада Дзюдо
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают