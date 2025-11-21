РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:12, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Елдос Сметов впервые показал свой «допинг»

    Обладатель полного комплекта медалей Олимпийских игр титулованный казахстанский дзюдоист Елдос Сметов опубликовал веселую семейную фотографию, передает Kazinform.

    Елдос Бақтыбайұлы Сметов
    Фото: Дирекция развития спорта РК

    На кадрах, выложенных в сториз в Instagram, Елдос Сметов держит на руках одного из сыновей. 

    — Мой большой допинг — второй Сметов, — гласит подпись под фото. 

    о
    Фото: yeldos60kg / instagram

    Отметим, что Елдос Сметов редко делится подробностями о семейной жизни. Общественности известно, что в семье Сметовых подрастает 5 детей — Мариям, Омар, Жибек, Мухаммад и Абдуллах.

    Напомним, после выигрыша золотой медали Олимпиады летом 2024 года 33-летний Сметов не выходил на татами, хотя заявил, что не будет завершать карьеру и продолжит выступления на соревнованиях.

    Летом 2025 года Сметов перенес операцию на плече, после чего титулованный спортсмен еще раз подтвердил, что будет выступать дальше. Недавно Елдос Сметов сообщил, когда именно приступит к активным тренировкам. 

    Добавим, что в 2024 году Сметов был номинирован на премию IJF Judo Awards 2024 в номинации «Лучший дзюдоист года среди мужчин», однако, по решению жюри уступил Хедаяту Гецдарову из Азербайджана. 

    Альберт Ахметов
    Автор
