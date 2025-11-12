Олимпийский чемпион Елдос Сметов назвал новую дату возвращения в спорт

33-летний Сметов является обладателем полного комплекта медалей Олимпийских игр, причем, коллекцию наград он собрал в течение 8 лет — с 2016 по 2024 годы (при том, что Олимпиады проходят раз в 4 года). После выигрыша золота в Париже-2024 Сметов заявил, что не закончит спортивную карьеру. Однако, он взял перерыв в выступлениях, чтобы восстановиться и подучить английский язык.

В свежем ноябрьском интервью Управлению спорта Алматы Елдос Сметов заявил, что планы свои не поменял.

— Сейчас еще прохожу курс восстановления после операции и в скором времени вернусь к тренировкам, примерно в декабре. А полноценные тренировки уже будут в 2026 году, — сказал Сметов.

Напомним, что летом 2025 года Сметов перенес операцию на плече, чтобы избавиться от последствий старой травмы. А в 2024 году Сметов был номинирован на премию IJF Judo Awards 2024 в номинации «Лучший дзюдоист года среди мужчин», однако, по решению жюри уступил Хедаяту Гецдарову из Азербайджана.



