Первый чемпион зимней Паралимпиады из Казахстана вернулся в спорт

На первых после паузы соревнованиях в норвежском Галаа Колядин занял 2 место в спринтерской гонке среди спортсменов, соревнующихся стоя.

В интервью ДРС Александр рассказал, что он хотел бы успеть набрать очки в рейтинг, выступая на соревнованиях, и попытаться отобраться на зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милан. Колядин также рассказал, что возвращение в спорт идет по плану, а мышечная память осталась и должна помочь вновь быть успешным на лыжне.

Напомним, что Александр Колядин является первым в истории Казахстана чемпионом зимних Паралимпийских игр. Награду он завоевал на Играх в 2018 году в спринте.

Вернувшись на родину, Колядин рассказал корреспонденту Kazinform, что надеется, что его победа вдохновит сотни, тысячи соотечественников с ограниченными возможностями и не только на занятия спортом.

C 2021 по 2024 годы Колядин отбывал дисквалификацию за допинг.