РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:35, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Первый чемпион зимней Паралимпиады из Казахстана вернулся в спорт

    52-летний казахстанский лыжник-паралимпиец Александр Колядин после 5-летнего перерыва возобновил выступление на соревнованиях, передает Kazinform.

    Первый чемпион зимней Паралимпиады из Казахстана вернулся в спорт
    Фото: Альберт Ахметов/Kazinform

    На первых после паузы соревнованиях в норвежском Галаа Колядин занял 2 место в спринтерской гонке среди спортсменов, соревнующихся стоя.

    В интервью ДРС Александр рассказал, что он хотел бы успеть набрать очки в рейтинг, выступая на соревнованиях, и попытаться отобраться на зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милан. Колядин также рассказал, что возвращение в спорт идет по плану, а мышечная память осталась и должна помочь вновь быть успешным на лыжне.

    Напомним, что Александр Колядин является первым в истории Казахстана чемпионом зимних Паралимпийских игр. Награду он завоевал на Играх в 2018 году в спринте.

    Вернувшись на родину, Колядин рассказал корреспонденту Kazinform, что надеется, что его победа вдохновит сотни, тысячи соотечественников с ограниченными возможностями и не только на занятия спортом.

    C 2021 по 2024 годы Колядин отбывал дисквалификацию за допинг.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Зимние виды спорта Параспорт
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают