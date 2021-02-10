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    02:00, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Лыжник-паралимпиец Александр Колядин  дисквалифицирован за допинг

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский лыжник-паралимпиец Александр Колядин получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает Sport.kz.

    По информации Национального антидопингового центра Казахстана, в пробе Колядина от 9 декабря 2020 года были обнаружены следы запрещенного вещества — мельдония. За это спортсмен был дисквалифицирован на три года — с 13 января 2021 года до 13 января 2024 года.

    Отметим, что Александр Колядин является первым и единственным казахстанским чемпионом Паралимпийских игр — в 2018 году в Пхёнчхане он выиграл «золото» в спринте классическим стилем на дистанции 1,5 километра.


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