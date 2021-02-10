Лыжник-паралимпиец Александр Колядин  дисквалифицирован за допинг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский лыжник-паралимпиец Александр Колядин получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает Sport.kz.

По информации Национального антидопингового центра Казахстана, в пробе Колядина от 9 декабря 2020 года были обнаружены следы запрещенного вещества — мельдония. За это спортсмен был дисквалифицирован на три года — с 13 января 2021 года до 13 января 2024 года.

Отметим, что Александр Колядин является первым и единственным казахстанским чемпионом Паралимпийских игр — в 2018 году в Пхёнчхане он выиграл «золото» в спринте классическим стилем на дистанции 1,5 километра.