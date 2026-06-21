От сферы образования до футбола: главные кадровые назначения недели в Казахстане

Сразу несколько кадровых назначений произошло в Казахстане на этой неделе. Новые руководители появились в региональных управлениях, департаментах министерств, акиматах областей и футбольных спортивных клубах. Подробнее в обзоре корреспондента агентства Kazinform.

Началась неделя с перестановок в сфере образования Костанайской области. Исполняющим обязанности руководителя управления образования стал Ардак Бегатаров, ранее занимавший должность заместителя руководителя ведомства.

Ардак Бегатаров родился в 1983 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Семипалатинский государственный педагогический институт по специальности «История и география». В данной сфере работает более 20 лет. Трудовую деятельность начал преподавателем истории в колледже «Кайнар» города Семей. В разные годы работал в Министерстве образования и науки РК, системе Назарбаев Интеллектуальных школ, а также занимал руководящие должности в Министерстве культуры и спорта РК.

Фото: управления образования Костанайской области

Предыдущий руководитель костанайской сферы образования — Айман Ибраева стала главой управления по защите прав детей. Родилась в Костанае в 1966 году. Окончила Костанайский педагогический институт по специальности «Учитель русского языка и литературы». Трудовую деятельность посвятила сфере образования.

Айман Ибраева ранее работала учителем, методистом, руководителем отдела образования Костаная, заместителем руководителя управления образования области. В разные годы также занимала должности в системе защиты прав детей. С 2023 года возглавляла управление образования Костанайской области. Общий стаж работы в сфере образования составляет более 35 лет.

Фото: управление образования Костанайской области

В Шымкенте назначили руководителя управления внутренней политики — им стал Азамат Парманов. Родился в 1991 году в Туркестанской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет и Карагандинский университет Казпотребсоюза. Трудовую деятельность начал в 2014 году в органах государственных доходов.

Азамат Парманов в разные годы работал в аппарате акима Шымкента, возглавлял аппарат акима Каратауского района, а также занимал должности заместителя акима Каратауского и Енбекшинского районов. До нового назначения работал заместителем акима Енбекшинского района Шымкента.

Фото: gov.kz

Кроме того, в Шымкенте, руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города назначен Ермек Турманов. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Региональный социально-инновационный университет по специальностям «Мировая экономика» и «Юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 2015 году в аппарате акима Енбекшинского района.

Ермек Турманов в разные годы работал в отделе предпринимательства и управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Шымкента, где прошел путь от специалиста до руководителя отдела. До назначения занимал должность заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Шымкента.

Фото: Kazinform

Новым руководителем управления по защите прав детей города Шымкент стала Молдир Кеуенова. Он родилась в 1985 году в Туркестанской области. Окончила Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова и университет имени Ж. Ташенова по специальностям «История, основы права и экономики» и «Юриспруденция». Трудовую деятельность начала в 2007 году преподавателем.

Молдир Кеуенова в разные годы работала в сфере внутренней политики и государственного управления Шымкента, где прошла путь от специалиста до заместителя руководителя профильных управлений. До нового назначения занимала должность заместителя руководителя управления внутренней политики Шымкента.

Фото: управление внутренней политики Шымкента

В Актюбинской области сменился руководитель управления по делам религий. Ведомство возглавил Даурен Куаныш. До назначения он руководил отделом межконфессиональных отношений управления. Даурен Куаныш имеет образование в сфере права, окончил Экономико-правовой колледж и Казахско-Русский международный университет. Трудовую деятельность начал в 2015 году в отделе регистрации актов гражданского состояния Актобе.

Даурен Куаныш в разные годы работал в аппарате акима города, занимался вопросами кадровой работы, антитеррористической комиссии и развития предпринимательства. С ноября 2023 года работал в управлении по делам религий Актюбинской области, а с июля 2024 года возглавлял отдел межконфессиональных отношений.

Фото: Gov.kz

Кадровые перестановки произошли и на министерском уровне. Директором департамента науки и инноваций Министерства водных ресурсов и ирригации РК стал Марат Иманалиев. Он окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Химия» и Таразский региональный университет имени М. Х. Дулати по специальности «Водоснабжение и водоотведение населенных пунктов».

Марат Иманалиев трудовую деятельность начал в 1991 году. Более 20 лет работал в системе водного хозяйства, занимая различные должности в профильных комитетах и министерствах. До назначения возглавлял направление водной политики в Министерстве водных ресурсов и ирригации.

Фото: gov.kz

Заместителем акима Алматинской области назначен Куаныш Бахытулы. Он родился в 1977 году. Имеет образование в сфере международных отношений, экономики и юриспруденции. Трудовую деятельность начал в частном секторе.

Куаныш Бахытулы в разные годы занимал руководящие должности в акимате Алматы, работал в сфере предпринимательства и промышленности, был заместителем акима Ауэзовского и Алмалинского районов города, а также начальником отдела грузовых перевозок Международного аэропорта Алматы. С августа 2022 года возглавлял управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области.

Фото: акимат Алматинской области

В СКО сменился руководитель департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения. Ведомство возглавила Гульбакыт Манабаева. Трудовую деятельность начала учителем химии. Более 13 лет работала в системе социальной защиты населения, где прошла путь от главного специалиста до заместителя руководителя департамента. До назначения занимала должность главного эксперта Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Фото: акимат СКО

Кадровые изменения произошли в системе государственного энергетического надзора Казахстана. Руководителем территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля по Акмолинской области назначен Алибек Салыков. Он окончил Сибирский государственный индустриальный университет по специальности «Теплоэнергетика и теплотехника».

Алибек Салыков начал трудовую деятельность в энергетической отрасли, работал на производственных объектах теплоэнергетики. С 2020 года работает в системе государственного энергетического надзора, где занимал должности главного специалиста и руководителя отдела. До назначения являлся заместителем руководителя территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля по Акмолинской области.

Фото: Комитет государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан

Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области возглавил генерал-майор Куанар Базарбаев. Ранее он руководил департаментом по чрезвычайным ситуациям города Шымкент. Имеет многолетний опыт работы в системе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций.

Фото: ДЧС Мангистауской области

Ряд кадровых перестановок произошел в области Улытау. Так, статистические данные региона будет контролировать Нуркожа Бекжанов — новый руководитель департамента Бюро национальной статистики. Он родился в 1992 году. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени Мухтара Ауэзова и Казахстанский инженерно-педагогический университет дружбы народов. В системе статистики работает с 2015 года. До назначения занимал должность заместителя руководителя департамента статистики Туркестанской области.

Фото: департамент Бюро национальной статистики по области Улытау

Сменились и заместители акима области Улытау. Первым заместителем акима региона назначен Алмаз Идырысов, заместителем акима области — Болат Жумабеков. Алмаз Идырысов имеет многолетний опыт работы в сфере транспорта, строительства и государственного управления. В разные годы занимал руководящие должности в профильных министерствах, был вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК. До назначения работал заместителем акима области Улытау.

Болат Жумабеков ранее возглавлял АО «КазАгроЭксперт» Министерства сельского хозяйства РК. В разные годы занимал должности акима районов и города Петропавловска, а также заместителя акима Северо-Казахстанской области. На новом посту Болат Жумабеков будет курировать вопросы сельского хозяйства, земельных отношений, природных ресурсов и ветеринарии региона.

Фото: акимат области Улытау

Кроме того, был назначен новый руководитель управления общественного развития региона. Им стал Ербол Кумисходжаев. Он имеет опыт работы в сфере внутренней политики, общественных коммуникаций и государственного управления. В разные годы работал в управлениях внутренней политики Алматы и Кызылординской области, Национальной палате предпринимателей «Атамекен», а также в партийных и научно-аналитических структурах. До назначения занимал должность заместителя руководителя управления общественного развития области Улытау. Ранее проходил стажировку в Ohio University (США).

Фото: акимат области Улытау

Кадровые изменения произошли в футбольном клубе «Астана». Генеральным директором столичной команды назначен Алтай Даумов. Он имеет многолетний опыт работы в казахстанском футболе.

Фото: из личного архива А. Даумова

Ранее занимал различные должности в структуре Казахстанской федерации футбола, работал коммерческим директором футбольного клуба «Жетысу», а также участвовал в создании Казахстанской интернациональной футбольной школы. Даумов является обладателем диплома программы UEFA CFM и имеет степень доктора по специальности «Спортивный менеджмент». В 2024 году он был кандидатом на пост президента Казахстанской федерации футбола, представив программу реформирования отечественного футбола.