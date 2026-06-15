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    Азамат Парманов возглавил управление внутренней политики Шымкента

    По согласованию с Администрацией Президента РК и распоряжением акима Шымкента руководителем городского управления внутренней политики назначен Азамат Парманов, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: gov.kz

    Азамат Парманов родился в 1991 году в селе Турбат Казыгуртского района Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанской области). Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет и Карагандинский университет Казпотребсоюза.

    Трудовую деятельность начал в 2014 году главным специалистом отдела работы с налогоплательщиками и взыскания управления государственных доходов по Уалихановскому району Северо-Казахстанской области. До 2016 года занимал ответственные должности в управлениях госдоходов СКО и города Астаны.

    В 2016–2017 годах работал главным специалистом отдела по работе с населением аппарата акима Енбекшинского района Шымкента.

    В 2017–2018 годах занимал должность главного инспектора организационно-инспекторского отдела аппарата акима Шымкента.

    С 2018 по 2020 годы возглавлял аппарат акима Каратауского района. В 2020–2025 годах занимал пост заместителя акима этого же района.

    С февраля по декабрь 2025 года работал заместителем акима Енбекшинского района Шымкента.

    До назначения на новую должность Азамат Парманов возглавлял управление молодежной политики Шымкента.

    Кадровые назначения Назначения Шымкент Акимат
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор