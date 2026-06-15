Азамат Парманов возглавил управление внутренней политики Шымкента

По согласованию с Администрацией Президента РК и распоряжением акима Шымкента руководителем городского управления внутренней политики назначен Азамат Парманов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Азамат Парманов родился в 1991 году в селе Турбат Казыгуртского района Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанской области). Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет и Карагандинский университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в 2014 году главным специалистом отдела работы с налогоплательщиками и взыскания управления государственных доходов по Уалихановскому району Северо-Казахстанской области. До 2016 года занимал ответственные должности в управлениях госдоходов СКО и города Астаны.

В 2016–2017 годах работал главным специалистом отдела по работе с населением аппарата акима Енбекшинского района Шымкента.

В 2017–2018 годах занимал должность главного инспектора организационно-инспекторского отдела аппарата акима Шымкента.

С 2018 по 2020 годы возглавлял аппарат акима Каратауского района. В 2020–2025 годах занимал пост заместителя акима этого же района.

С февраля по декабрь 2025 года работал заместителем акима Енбекшинского района Шымкента.

До назначения на новую должность Азамат Парманов возглавлял управление молодежной политики Шымкента.