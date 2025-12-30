Руководитель нового управления молодежной политики назначен в Шымкенте

На должность руководителя управления молодежной политики, созданного в результате реорганизации, назначен Азамат Парманов. Он имеет опыт работы в государственных органах на районном и городском уровнях, а также в системе государственных доходов.

Азамат Парманов родился 29 июня 1991 года в селе Турбат Казыгуртского района. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, а также Карагандинский университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность Азамат Парманов начал в 2014 году в Северо-Казахстанской области. Первым местом работы стало управление государственных доходов Уалихановского района, где он занимал должность главного специалиста отдела по работе с налогоплательщиками и взысканию задолженности.

В 2014–2016 годах работал на ответственных должностях в органах государственных доходов Северо-Казахстанской области и города Астаны. Позднее продолжил карьеру в акимате Шымкента.

В 2016–2017 годах занимал должность главного специалиста отдела по работе с населением аппарата акима Енбекшинского района. В 2017–2018 годах работал главным инспектором организационно-инспекторского отдела аппарата акима города Шымкента.

С 2018 по 2020 годы возглавлял аппарат акима Каратауского района. В 2020–2025 годах занимал пост заместителя акима этого же района. С 1 февраля 2025 года и до назначения на новую должность работал заместителем акима Енбекшинского района Шымкента.

Ожидается, что на новом посту Азамат Парманов будет курировать реализацию городских программ в сфере молодежной политики, поддержку инициатив молодежи и развитие диалога между молодыми жителями города и органами власти.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте управление внутренней политики и по делам молодежи было реорганизовано. Функции по работе с молодежью передали вновь созданному управлению молодежной политики.