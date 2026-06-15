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    Молдир Кеуенова возглавила управление по защите прав детей Шымкента

    По согласованию с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы распоряжением акима города на должность руководителя управления по защите прав детей Шымкента назначена Молдир Кеуенова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Молдир Кеуенова возглавила управление по защите прав детей Шымкента
    Фото: управление внутренней политики Шымкента

    Молдир Кеуенова родилась в 1985 году в Толебийском районе Южно-Казахстанской области (ныне — Туркестанская область). Окончила Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова и университет имени Ж. Ташенова по специальностям «История, основы права и экономики» и «Юриспруденция».

    Трудовой путь начала в 2007 году преподавателем кафедры «История и география» в Шымкентском университете.

    В разные годы состояла на государственной службе, занимая ответственные должности в сфере внутренней политики Шымкента. Прошла путь от ведущего специалиста отдела внутренней политики до главного специалиста, заведующего сектором и заместителя руководителя профильного управления.

    В течение нескольких лет возглавляла организационно-инспекторский отдел аппарата акима Шымкента, работала главным инспектором отдела организационно-контрольной работы. Также занимала должности заместителя руководителя управления внутренней политики и по делам религий, управления культуры, развития языков и архивов, управления внутренней политики и по делам молодежи.

    С 24 ноября 2025 года до настоящего назначения занимала должность заместителя руководителя управления внутренней политики Шымкента.

    Ранее сообщалось, что руководителем управления по защите прав детей Костанайской области назначена Айман Ибраева.

    Регионы Казахстана Дети Назначения Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор