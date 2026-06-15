Молдир Кеуенова возглавила управление по защите прав детей Шымкента

По согласованию с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы распоряжением акима города на должность руководителя управления по защите прав детей Шымкента назначена Молдир Кеуенова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Молдир Кеуенова родилась в 1985 году в Толебийском районе Южно-Казахстанской области (ныне — Туркестанская область). Окончила Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова и университет имени Ж. Ташенова по специальностям «История, основы права и экономики» и «Юриспруденция».

Трудовой путь начала в 2007 году преподавателем кафедры «История и география» в Шымкентском университете.

В разные годы состояла на государственной службе, занимая ответственные должности в сфере внутренней политики Шымкента. Прошла путь от ведущего специалиста отдела внутренней политики до главного специалиста, заведующего сектором и заместителя руководителя профильного управления.

В течение нескольких лет возглавляла организационно-инспекторский отдел аппарата акима Шымкента, работала главным инспектором отдела организационно-контрольной работы. Также занимала должности заместителя руководителя управления внутренней политики и по делам религий, управления культуры, развития языков и архивов, управления внутренней политики и по делам молодежи.

С 24 ноября 2025 года до настоящего назначения занимала должность заместителя руководителя управления внутренней политики Шымкента.

Ранее сообщалось, что руководителем управления по защите прав детей Костанайской области назначена Айман Ибраева.